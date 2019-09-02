Легальные казино и добыча янтаря: Зеленский объявил курс на вывод бизнеса из тени

Президент Украины назначил ответственных за реализацию инициатив по детенизации

/ Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский, который ранее заявил о желании легализировать азартные игры, поручил правительству и парламентскому большинству разработать и до 1 декабря 2019 года принять законы о легализации в стране игорного бизнеса и добычи янтаря.

По словам Зеленского, эти законопроекты позволят улучшить ситуацию с теневой экономикой.

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"Детенизация экономики: подготовить и внести в парламент законопроекты о легализации игорного бизнеса, про легализацию добычи янтаря. Сроки - до 1 октября 2019 года. Ответственные - премьер-министр Алексей Гончарук, министр финансов Оксана Маркарова. Принять законы о легализации игорного бизнеса и о легализации добычи янтаря. Срок - до 1 декабря 2019 года. Ответственные: [спикер Верховной Рады] Дмитрий Разумков, [глава фракции "Слуга народа" в Раде] Давид Арахамия", – сказал Зеленский в ходе с членами Кабинета министров, руководством Верховной Рады и представителями правоохранительных органов.

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Как сообщал ранее сайт "Сегодня", эксперты по-разному оценили идею Зеленского о казино. Специалисты видят в инициативе президента и плюсы, и минусы.

Напомним, Игорный бизнес в Украине запретили еще летом 2009 года, а негосударственные лотереи оказались вне закона в 2012 году.

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