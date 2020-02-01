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Легендарный миллиардер Уоррен Баффетт избавляется от газетного бизнеса

1 февраля, 08:13

Доходы от рекламы в печатных СМИ серьезно упали

Уоррен Баффетт

Уоррен Баффетт / Фото: AFP

Американский миллиардер Уоррен Баффетт, который активно критикует криптовалюты, продаст свою компанию Berkshire Hathaway (BH) Media Group и газету Buffalo News медиахолдингу Lee Enterprises. По данным агентства Bloomberg, в 2019 году Баффетт жаловался на изменяющийся рынок СМИ и признавал, что не видит способа сделать свои издания прибыльными.

Согласно условиям сделки, Lee Enterprises купит порядка 80 ежедневных и еженедельных изданий за 140 млн долларов, при этом принадлежащий Баффетту холдинг Berkshire Hathaway выделит Lee Enterprises кредит на 25 лет на сумму 576 млн долларов. Среди газет, которые продаются, в частности – The Buffalo News и The Richmond Times-Dispatch.

Баффет сделал выбор в пользу Lee Enterprises не случайно – эта компания осуществляет управление BH Media Group с 2018 года, помимо этого она владеет 46 газетами и более 300 изданиями в 21 штате США.

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"У нас нет интереса продавать группу кому-либо еще по одной простой причине: мы верим, что Lee Enterprises лучше всего подготовлены к тому, чтобы справиться с вызовами в этой сфере", – отметил сам Баффетт.

Напомним, BH Media Group в последние годы сокращала штат сотрудников в принадлежащей ей СМИ из-за снижения доходов от размещения рекламы. Впрочем, также стало известно, что Berkshire Hathaway купила долю в интернет-ритейлере Amazon. При этом Баффетт назвал себя "идиотом" за отказ ранее покупать акции компании.

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Уоррен Баффетт – бизнес-магнат, неизменно входящий в число богатейших людей планеты, глава инвестиционно-финансового холдинга Berkshire Hathaway, автор пособий по принципам вложения капитала, филантроп.

Также новости "Сегодня" рассказывали, что миллиардер ищет спутницу для полета на Луну. Перечень критериев узнавайте из нашего сюжета:

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