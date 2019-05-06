Уоррен Баффетт против биткоина: миллиардер озвучил новый аргумент

Инвестор уверен, что люди продолжат создавать токены

Уоррен Баффетт. Фото: AFP

Легендарный инвестор и глава компании Berkshire Hathaway Уоррен Баффетт вновь раскритиковал биткоин. Ранее Баффет заявлял, что криптовалюта – это иллюзия без уникальной ценности. Теперь миллиардер назвал биткоин инструментом для азартных игр.

"Биткоин ничего не производит. Он не разговаривает с вами, он ничего не делает. Это словно какая-то морская ракушка, для меня это не инвестиции", — сказал Баффетт в интервью Fox Business.

Также он убежден, что биткоин имеет очень ограниченное применение, которое связано с мошенническими схемами.

"Люди, конечно, будут создавать токены в огромных количествах. Это инструмент для азартных игр, с ним связано много мошенничества, и люди теряли большие деньги", — отметил миллиардер.

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Одновременно с этим Баффетт присоединился к рядам тех, что считает, что сама технология блокчейн имеет большой потенциал и не обязательно нуждается в биткоине.

Как сообщалось, ранее глава МВФ заявила об опасности криптовалют. Кристин Лагард подчеркнула, что криптовалюты оказывают явное влияние на сотрудников финансового сектора.

В 2019 году биткоину исполнилось 10 лет:

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