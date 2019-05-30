Сделать стартовой
26,41
29,55
УКР
Главная Больше  Новости экономики Больше  Бизнес новости

Лиге авторских прав разрешили брать с ресторанов и отелей деньги за музыку

30 мая, 15:31

О получении эксклюзивного права сообщили в Минэкономразвития

Фото: Pixabay

Украинская лига авторских и смежных прав получила эксклюзивное право брать вознаграждение (роялти) за звучание звукозаписей песен в заведениях индустрии гостеприимства – ресторанах, отелях, кафе. Об этом информирует Министерство экономического развития и торговли.

Министерство также аккредитовало общественный союз "Украинский музыкальный альянс" на сбор денег за использование звукозаписей телерадиоорганизациями, провайдерами программной услуги, онлайн-вещателями и другими лицами, которые занимаются публичным вещанием.

Собранные этими двумя организациями деньги будут распределять между исполнителями, производителями фонограмм и видеограмм.

Читайте также

Соответствующие конкурсы прошли 6-10 мая. Также должны были состояться еще два конкурса в сферах кабельной ретрансляции и правонаследования, однако они не прошли, так как ни одна из подавших заявки организаций не были достаточно репрезентативными.

В четырех других сферах конкурсы состоятся в конце сентября, то есть через 14 месяцев после вступления в силу нового закона в сфере авторского права.

Напомним, в мае 2018 года Верховная Рада в ответ на ограничительные меры, ранее введенные США в отношении 155 видов украинских товаров, поддержала во втором чтении и в целом законопроект "Об эффективном управлении имущественными правами правообладателей в сфере авторского и смежных прав". В октябре его подписал президент.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег музыка, кафе, отели, рестораны, авторские права, роялти, авторское право

Вы сейчас просматриваете новость " Лиге авторских прав разрешили брать с ресторанов и отелей деньги за музыку". Другие Бизнес новости смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Интерфакс-Украина

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Авторские права в Украине: стало известно, сколько раз таможни приостанавливали оформление

11 мая, 19:30

С начала года открыто три уголовных дела о нарушении таможенных правил

Умер автор песни "Крылатые качели" композитор Евгений Крылатов: что известно

8 мая, 13:34

Артист умер от двусторонней пневмонии

Как засыпать под музыку: полезные советы

2 мая, 08:45

Узнайте, как можно заснуть под музыку за несколько минут

В Николаевской области дебошир набросился на полицейского в кафе

24 апреля, 14:45

Копы уже задержали нетрезвого злоумышленника

Правду о баллах Лазареву на «Евровидении» предали огласке

"Сладкое лекарство": Что лечит черешня в организме человека

У Зеленского выступили с новой инициативой из-за Крыма

Раскрыта суть сложных отношений Януковича и Путина

Что скрывает обратная сторона Луны?

Почему свиное сало не только можно, но и нужно есть

«От Львова до Симферополя»: Жириновский об оккупации Украины

Зеленский назвал основания для роспуска Верховной Рады

6 нестандартных идей по обустройству кухонь менее 8 кв. М

Отек ног: как эффективно решить эту проблему

Старец увидел страну, с которой Россия начнет воевать

Киньте аспирин в стиральную машину: эффект удивит всерьез

Почему начало охоты на "евробляхи" перенесли на День Независимости: эксперты рассказали

Сегодня, 07:25

Рада внесла новые изменения в Налоговый кодекс

Новый кредит или новая программа: о чем договорились МВФ и Зеленский

Вчера, 08:16

Вопрос о следующем транше МВФ будет решать только после парламентских выборов

Глава "Укравтодора": Через пять лет получим полноценный автобан

Вчера, 07:38

Славомир Новак рассказал нам, где в стране самые плохие дороги, кто теперь дает деньги на их ремонт, почему надо погашать кредиты, которые не брали, и из-за чего вместо небольших ремонтов автотрасс приходится делать капитальные

Без жары, зато с ливнями и шквалами: какой будет погода в июне

Вчера, 07:19

Начнется дождями, продолжится шквалами, закончится прохладой

Как создать эффект дорогого ремонта за небольшие деньги

3 мелочи, которыми женщина влюбляет в себя мужчину

Топ-20 звезд с пугающей внешностью
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь