Лиге авторских прав разрешили брать с ресторанов и отелей деньги за музыку
О получении эксклюзивного права сообщили в Минэкономразвития
Украинская лига авторских и смежных прав получила эксклюзивное право брать вознаграждение (роялти) за звучание звукозаписей песен в заведениях индустрии гостеприимства – ресторанах, отелях, кафе. Об этом информирует Министерство экономического развития и торговли.
Министерство также аккредитовало общественный союз "Украинский музыкальный альянс" на сбор денег за использование звукозаписей телерадиоорганизациями, провайдерами программной услуги, онлайн-вещателями и другими лицами, которые занимаются публичным вещанием.
Собранные этими двумя организациями деньги будут распределять между исполнителями, производителями фонограмм и видеограмм.
Соответствующие конкурсы прошли 6-10 мая. Также должны были состояться еще два конкурса в сферах кабельной ретрансляции и правонаследования, однако они не прошли, так как ни одна из подавших заявки организаций не были достаточно репрезентативными.
В четырех других сферах конкурсы состоятся в конце сентября, то есть через 14 месяцев после вступления в силу нового закона в сфере авторского права.
Напомним, в мае 2018 года Верховная Рада в ответ на ограничительные меры, ранее введенные США в отношении 155 видов украинских товаров, поддержала во втором чтении и в целом законопроект "Об эффективном управлении имущественными правами правообладателей в сфере авторского и смежных прав". В октябре его подписал президент.
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