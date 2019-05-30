Лиге авторских прав разрешили брать с ресторанов и отелей деньги за музыку

О получении эксклюзивного права сообщили в Минэкономразвития

Фото: Pixabay

Украинская лига авторских и смежных прав получила эксклюзивное право брать вознаграждение (роялти) за звучание звукозаписей песен в заведениях индустрии гостеприимства – ресторанах, отелях, кафе. Об этом информирует Министерство экономического развития и торговли.

Министерство также аккредитовало общественный союз "Украинский музыкальный альянс" на сбор денег за использование звукозаписей телерадиоорганизациями, провайдерами программной услуги, онлайн-вещателями и другими лицами, которые занимаются публичным вещанием.

Собранные этими двумя организациями деньги будут распределять между исполнителями, производителями фонограмм и видеограмм.

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Соответствующие конкурсы прошли 6-10 мая. Также должны были состояться еще два конкурса в сферах кабельной ретрансляции и правонаследования, однако они не прошли, так как ни одна из подавших заявки организаций не были достаточно репрезентативными.

В четырех других сферах конкурсы состоятся в конце сентября, то есть через 14 месяцев после вступления в силу нового закона в сфере авторского права.

Напомним, в мае 2018 года Верховная Рада в ответ на ограничительные меры, ранее введенные США в отношении 155 видов украинских товаров, поддержала во втором чтении и в целом законопроект "Об эффективном управлении имущественными правами правообладателей в сфере авторского и смежных прав". В октябре его подписал президент.

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