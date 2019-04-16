Мелких и средних бизнесменов с Донбасса поддержат на 9,5 млн гривен: анонсирована программа
Предприниматели на востоке страны испытывают серьезные трудности с кредитованием
Европейский Союз (ЕС) запустит программу поддержки для малого и среднего бизнеса (МСБ) на востоке Украины. Программа заработает с мая. Специалисты отмечают: это необходимо, так как из-за военных действий на Донбассе много предприятий остались без доступа к финансированию.
"Существует договор между Украиной и ЕС. Немецко-украинский фонд (НУФ) с помощью KfW (немецкий госбанк. – Ред.) выступают агентами правительства и ЕС. Фонд получит 9,5 млн евро на компенсацию половины кредита и лизинга предприятиям, которые работают на подконтрольных правительству территориях Донецкой и Луганской областей", – рассказал и.о. руководителя НУФ Валерий Майборода во время третьей Финансовой ярмарки для представителей малого и среднего бизнеса в Украине.
Он уточнил, что Фонд компенсирует половину инвестиционного кредита, который состоит из собственного взноса заемщика и суммы кредита. Инвесткредит при этом не должен превышать 150 тыс. евро в грн эквиваленте. Процентную ставку по кредиту планируют установить на среднеукраинском уровне.
Майборода отметил, что таким образом можно активизировать предпринимательство в регионе, ведь банки не будут бояться кредитовать.
"За счет денег ЕС будет компенсироваться часть кредитов, лизинговых платежей предприятиям, чтобы банки четко понимали, что они гарантированно получат половину кредитной задолженности от предпринимателя", – резюмировал Майборода.
Напомним, ранее в ЕС оценили кредитование украинского малого и среднего бизнеса. Представитель Евросоюза считает, что у нашей страны есть большой потенциал, но ставки по банковским займам остаются слишком высокими.
Кроме того, в Национальном банке Украины (НБУ) уже отмечали, что кредитование МСБ имеет огромный потенциал, однако банки чрезмерно оптимистичны в оценке объема указанного рынка.
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