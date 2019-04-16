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В ЕС оценили кредитование украинского малого и среднего бизнеса

Сегодня, 15:22

Представитель Евросоюза подчеркнул потенциал малого бизнеса в Украине

Фото: 401kcalculator.org
Фото: 401kcalculator.org.

"Четыре из пяти" - такую оценку кредитованию украинского малого и среднего бизнеса (МСБ) дал глава представительства ЕС в Украине Хью Мингарелли. Он также подчеркнул: потенциал для развития – огромный.

"Украинский средний и малый бизнес имеет огромный потенциал. В этой стране есть высококвалифицированная рабочая сила, богатые промышленные традиции, лучшие сельскохозяйственные силы на континенте, огромный рынок с более чем 40 млн потребителей, который размещен в центре европейского континента. Поэтому потенциал экономического роста удивительный", – сказал Мингарелли во время третьей Финансовой ярмарки для представителей малого и среднего бизнеса в Украине.

Поставив оценку "четыре", Мингарелли добавил: "Если оценивать ставки кредитования, то оценка будет ниже".

Он также подчеркнул необходимость предоставить предпринимателям финансовые инструменты для развития.

Мингарелли напомнил о существующих программах ЕС, которые обеспечивают доступ малого и среднего бизнеса в Украине к кредитованию, а также обучению. Представитель ЕС уверен, что сотрудничество с германским партнерами поможет расширить инструменты поддержки малого бизнеса. В частности, речь идет о Немецко-украинском фонде, который профинансовал 162 тысяч субъектов МСБ на сумму около 754 млн евро. 

Напомним, ранее в НБУ уже отмечали, что кредитование МСБ имеет огромный потенциал, однако банки чрезмерно оптимистичны в оценке объема указанного рынка. 

Кроме того, сообщалось, что в Украине хотят развивать социальное предпринимательство.

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Тег бизнес, кредиты, предприниматели, кредитование, малый бизнес, МСБ, средний бизнес

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АВТОР:

Евгения Давыденко

Источник:

Сегодня

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