Молодежь в Украине начинает работать поздно: эксперт объяснил причины

Рынок труда меньше пополняется очень юными специалистами

Фото: Сергей Николаев, Сегодня

В Украине молодежи меньше, чем людей старше 40 лет, ведь в 1990-х резко сократилась рождаемость. И только недавно это малочисленное поколение 90-х-начала 2000-х гг начало выходить на рынок труда. При этом сейчас молодые люди выходят на рынок труда позже. Это одна из причин, почему работающей молодежи становится меньше.

"Сейчас молодежь выходит на рынок труда позже. Это связано с тем, что период обучения в школе и вузе вырос и постоянную работу молодые люди ищут после 25 лет. Но при этом занятость среди молодежи последние три-четыре годы действительно растет. Студенты быстро находят работу не по специальности. Им не проблема найти себе работу, хотя их часто берут потому, что они соглашаются работать неофициально, их легче уволить в случае чего, можно недоплатить", – рассказала сайту "Сегодня" Лидия Ткаченко, ведущий научный сотрудник Института демографии и социальных исследований имени М.В. Птухи НАН Украины.

Подробнее о возрастном перекосе на рынке труда читайте на сайте "Сегодня" в материале "Нужен работник до 45 лет": работодателей в Украине ждут проблемы".

При этом ранее новости "Сегодня" выясняли, почему не работают введенные правительством квоты на сотрудников старшего возраста.

Также мы рассказывали, как Госслужба Украины по вопросам труда проверяет бизнесменов:

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