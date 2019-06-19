Новости Сегодня
Сделать стартовой
26,39
29,52
УКР
Главная Больше  Новости экономики Больше  Бизнес новости

Молодежь в Украине начинает работать поздно: эксперт объяснил причины

19 июня, 08:41

Рынок труда меньше пополняется очень юными специалистами

Фото: Сергей Николаев, Сегодня

В Украине молодежи меньше, чем людей старше 40 лет, ведь в 1990-х резко сократилась рождаемость. И только недавно это малочисленное поколение 90-х-начала 2000-х гг начало выходить на рынок труда. При этом сейчас молодые люди выходят на рынок труда позже. Это одна из причин, почему работающей молодежи становится меньше.

"Сейчас молодежь выходит на рынок труда позже. Это связано с тем, что период обучения в школе и вузе вырос и постоянную работу молодые люди ищут после 25 лет. Но при этом занятость среди молодежи последние три-четыре годы действительно растет. Студенты быстро находят работу не по специальности. Им не проблема найти себе работу, хотя их часто берут потому, что они соглашаются работать неофициально, их легче уволить в случае чего, можно недоплатить", – рассказала сайту "Сегодня" Лидия Ткаченко, ведущий научный сотрудник Института демографии и социальных исследований имени М.В. Птухи НАН Украины.

Подробнее о возрастном перекосе на рынке труда читайте на сайте "Сегодня" в материале "Нужен работник до 45 лет": работодателей в Украине ждут проблемы".

При этом ранее новости "Сегодня" выясняли, почему не работают введенные правительством квоты на сотрудников старшего возраста

Также мы рассказывали, как Госслужба Украины по вопросам труда проверяет бизнесменов:


Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег работа, молодежь, трудоустройство, квоты, рынок труда, занятость

Вы сейчас просматриваете новость " Молодежь в Украине начинает работать поздно: эксперт объяснил причины". Другие Бизнес новости смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

"Учиться приходилось на ходу": история врача, который бросил медицину и ушел в IT

12 июня, 06:56

Травматолог-ортопед рассказал, как попал в "компьютерщики" и что сегодня нужно знать в программировании

Что поможет решить кадровую проблему промышленности: появилось заявление Гройсмана

10 июня, 16:15

Премьер посетил Немировский профессиональный лицей

Украинцам готовят новый трудовой кодекс: в нем увеличен отпуск и больше причин для увольнения

9 июня, 07:38

В новом трудовом кодексе предлагают увеличить отпуска и разрешить дистанционную работу

Дети просятся в грузчики и рекламу: где школьники могут найти подработку на каникулах

7 июня, 06:40

Трудятся ради гаджетов, косметики и помощи родителям

6 привычек, которые приводят к преждевременному старению

В Бразилии сняли на видео спасение собаки от анаконды

О чем «рассказывает» анализ крови и как его надо сдавать

Ученые нашли лучший способ сохранить ум и здоровье в старости

Как стирать пуховик в стиральной машине

Первый темнокожий депутат. Чем известен новый соратник Зеленского

10 профессий, которые станут престижными в 2025 году

Джулия Робертс раскрыла правду об истинном финале "Красотка"

Винник признался: на сцену вместо него выходили дублёры

Рынок электроэнергии с 1 июля. Что принял Кабмин 5 июня?

Кем оказалась жена Зеленского: все удивлены

Через 100 лет раскрыт секрет происхождения Владимира Ленина

Украинцы смогут не платить за коммуналку, если услуги предоставляются плохо: все о новом постановлении Кабмина

Сегодня, 07:00

Жильцы получили механизм перерасчета за "коммуналку". Эксперты: без судов не обойдется

Прогноз Всемирного банка: почему Украина к концу года станет еще беднее Европы

Вчера, 07:51

Мировой ВВП падает быстрее прогноза. Одна из причин – угроза мировой торговой войны

"К тем, кто послал самолет, есть вопросы": интервью с главой экспертной группы по крушению Ил-76

17 июня, 07:37

Директор Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Александр Рувин руководил экспертизой по катастрофе Ил-76 под Луганском

Перерасчет пенсий: кому и сколько добавят 1 июля

17 июня, 07:25

За медали добавят копейки, а чернобыльцам — почти сотню

Похороненный пёс "ожил" и выбрался из могилы (фото)

Украина решит судьбу России? Портников об азиатской угрозе Москве

Как стирать обувь в стиральной машине
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь