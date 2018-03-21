Налог на выведенный капитал нельзя вводить поэтапно – Данилюк

Президент Украины отложил подачу законопроекта о налоге на выведенный капитал в Верховную Раду из-за позиции международных партнеров

Министр финансов Украины Александр Данилюк сомневается в целесообразности поэтапного введения налога на выведенный капитал (НВК). По словам министра, при таком процессе возникнут дополнительные сложности и путаница в администрировании.

Данилюк отметил, что такая идея появилась из-за того, что не все представители бизнеса поддерживают замену налога на прибыль на НВК. Однако министр считает, что бюджет не понесет ощутимых потерь при введении налога на выведенный капитал.

Как сообщалось, президент Петр Порошенко отложил подачу законопроекта о налоге на выведенный капитал в Верховную Раду из-за позиции международных партнеров, в частности МВФ. В Фонде передостерегли Украину от бюджетных потерь после введения НВК.

При этом Порошенко, в свою очередь, отметил, что готов к компромиссам по законопроекту о налоге на выведенный капитал. Так, президент согласен на введение этого налога на для части бизнеса.

"Я готов к любым компромиссам... На первых этапах это может касаться малого и среднего бизнеса", – рассказал Порошенко.

Согласно законопроекту, ставки налога на выведенный капитал должны составить 15% для дивидендов, 20% для приравненных платежей. Подробнее читайте на сайте "Сегодня" в материале: "Налог на выведенный капитал: как это работает".