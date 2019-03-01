Налога на выведенный капитал пока не будет: в Минфине назвали причины

Страна не готова к отмене налога на прибыль, подсчитали в правительстве

Фото: Pixabay

Налога на выведенный капитал пока не будет: в Минфине назвали причины //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/7fd/742/5c57fd74213f2.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/7fd/742/5c57fd74213f2.jpg 2019-03-01T11:54:00+02:00 Бизнес Страна не готова к отмене налога на прибыль, подсчитали в правительстве

Введение налога на выведенный капитал (НВК) вместо налога на прибыль приведет к уменьшению доходов государственного бюджета, поэтому в 2019 году власти не пойдут на такой шаг. Об этом заместитель министра финансов Сергей Верланов сказал в интервью "Радио Свобода".

Верланов напомнил, что на 2019-2020 годы приходятся пиковые выплаты по госдолгу, а потому количество расходов, которые можно сократить, очень ограничено. По мнению чиновника, введение налога на выведенный капитал "будет огромным вызовом".

Представитель Минфина подчеркнул, что доля налога на прибыль в ВВП Украина составляет 2,5-2,6%.

"Если мы введем налог на выведенный капитал, то в первые три года эта доля снизится до 1%", – уточнил Верланов.

Он также подчеркнул, что Украина находится в программе Международного валютного фонда (МВФ) и в ближайшие 14 месяцев должна воздерживаться от изменений в налоговой системе.

"Одновременно с апреля мы будем работать со специалистами из МВФ, с технической миссией на счет модернизации налога на прибыль в Украине, в том числе будем обсуждать налог на выведенный капитал как одну из форм модернизации налога на прибыль", - сказал Верланов.

Напомним, 4 июля 2018 года в Верховной Раде был зарегистрирован президентский законопроект №8557 о налоге на выведенный капитал. Документ еще не проходил рассмотрение в сессионном зале. Документ предлагает отменить налог на прибыль. Его предполагается заменить налогом на выведенный капитал – то есть на деньги, которые будут выплачены в виде дивидендов и других видов вознаграждения акционерам, или иначе выведены за границу.

При этом ранее международные партнеры Украины, в частности МВФ и Всемирный банк, предостерегли от бюджетных потерь после введения налога на выведенный капитал.

Однако осенью-2018 президент Украины Петр Порошенко отмечал, что если раньше МВФ однозначно выступал против внедрения НВК в Украине, то сейчас Фонд воспринимает эту идею уже более положительно. Как подчеркнул Порошенко, проблема заключается в разработке компенсаторных механизмов и просчете бюджетных рисков.

Уже в 2019 году президент Порошенко заявлял, что Верховная Рада должна поддержать законопроект о замене налога на прибыль налогом на выведенный капитал. Президент уверен, что этот налог даст существенный толчок для роста украинской экономики.

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