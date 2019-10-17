Названы самые дорогие бренды мира: лидеры ТОП-100 не изменились

Сильнее всего выросла стоимость MasterCard, но до первой десятки компании еще далеко

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Бренд Apple, который собирается возродить классический iPhone 4, занял первое место в рейтинге самых дорогих брендов мира со стоимостью почти 234,24 млрд долларов (+9% по сравнению с прошлым годом). Об этом говорится в ежегодном ТОП-100 брендов, который составляет агентство Interbrand.

Второе место в рейтинге занимает корпорация Google с капитализацией 167,71 млрд долларов (+8%). Интересно, что Apple и Google остаются самыми дорогими марками в мире уже на протяжении семи лет подряд.

На третьем месте, как и годом ранее, расположилась компания самого богатого человека в мире Джеффа Безоса – Amazon. При этом ритейлер показал резкое повышения стоимости – на 24% за год, до 125,263 млрд долларов. Сильнее выросла стоимость только у MasterCard – на 25%, до 9,43 млрд долларов. Сейчас платежная система занимает 62-е вместо 70-го, как годом ранее.

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Бренды на четвертой-восьмой строчках тоже остались на прежних позициях. Это Coca-Cola (-4%, 63,37 млрд долларов), Samsung (+2%, 61,1 млрд долларов), Toyota (+5%, 56,25 млрд долларов) и Mercedes-Benz (+5%, 50,83 млрд долларов). Замыкает рейтинг компания Prada со скромным падением в 1% за год.

Чтобы увеличить изображение, нажмите на него В тренде Сколько старых вагонов обновят в Украине: инфографика

Совокупная стоимость брендов компаний из ТОП-100 оценивается в 2,13 трлн долларов. Это на 5,7% превышает показатель за 2018 год, подсчитали в Interbrand. При этом 26 компаний продемонстрировали двухзначные темпы роста.

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А среди отраслей стоимость брендов представителей технологического сектора в среднем повысилась на 9%, отстав только от производителей товаров класса люкс (+11%).

Сайт "Сегодня" ранее разбирался, кого из мировых брендов ждать в Украине и почему большинство не спешит заходить на отечественный рынок.

Программа "Утро с Украиной" также рассказывала о том, почему вещи отечественных брендов дороже импортируемых:

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