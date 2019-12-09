Новый тренд: украинский бизнес делает ставку на молодежь и студентов

/ Фото: Unsplash

Реклама

Украинские работодатели все больше начинают делать ставку на молодые кадры, привлекая студентов и просто молодых людей с дипломами и без оных, но не имеющих опыта работы. Где востребованы их руки и умения, а также на какие заработки может рассчитывать молодежь, выяснил сайт "Сегодня".

Что предлагают молодому поколению

Мы сравнили предложения рынка труда для тех, кому больше 18, но меньше 25 лет, использовав исследования двух самых известных рекрутинговых структур в Украине. Кстати, эксперты утверждают, что рынок труда в Украине нужно перестроить и как можно быстрее.

Сразу отметим: результаты исследований отличаются.

Так robota.ua в ТОП-10 отраслей, охватывающих три четверти (76%) вакансий, где студентам можно надеяться получить место, на первое место поставила сферу логистики – 14% от общего количества предлагаемых вакансий со средними зарплатами почти 12,5 тыс. грн. На втором месте – банковская сфера: 13% вакансий, зарплата 11,4 тыс. грн (см. инфографику).

В остальных восьми сферах занятости, из ТОП-10 (в сумме это 49% вакансий), студенты нужны примерно одинаково, это по 4-6% вакансий с заработками от 7,9 тыс. грн – столько готовы платить начинающему бухгалтеру, и до 13,5 тыс. грн – столько денег дадут начинающему автослесарю.

У hh.ua новички нужны прежде всего в сфере продаж – 26% вакансий, консалтинга – 13%, маркетинга, рекламы и пиара – 10% (см. инфографику).

Зарплатные предложения в исследованиях hh.ua не привязаны к конкретным сферам деятельности, но зато, в отличие от robota.ua, распределены в процентах по размерам оплаты. Как видим, больше всего вакансий у hh.ua – 37% – "стоят" от 6 до 12 тыс. грн, что коррелирует с результатами robota.ua, если сравнивать их данные по отраслям, занявшим в топ-десятке места с третьего по десятое. Еще 33% вакансий у hh.ua попадают в зарплатный интервал 12-17,9 тыс. грн, 11% вакансий – в интервал 18-29,9 тыс. грн. 7% зарплатных предложений малобюджетные, всего 6000 грн и столько же – 7% – очень даже заманчивые: свыше 30 тыс. грн. Очевидно, что молодые люди, которым предлагают такие большие деньги, должны обладать редкой, но востребованной квалификацией.

Читайте также: Чего ждет от работы "поколение Z" в Украине: эксперт назвала требования

Говорят эксперты

Руководитель экспертно-аналитического центра hh.ua Юлия Дрожжина рассказала нам, что больше всего заинтересованы в начинающих соискателях IT-компании – ими было размещено более 20% предложений о работе для кандидатов без опыта. Достаточно активно себя вели и работодатели из отраслей "Услуги для бизнеса" и "Образовательные учреждения" – от них было опубликовано 13% и 12% вакансий соответственно. В ТОП-10 отраслей вошли СМИ, маркетинговые и PR-агентства, учреждения розничной торговли, финансовые учреждения.

"Чаще всего молодым специалистам без опыта работы предлагали должности менеджеров по продажам и консультантов – на эти специальности приходилось 26% и 13% вакансий. В каждой 10-й вакансии речь шла о работе маркетологом, SMM-менеджером или PR-менеджером. Немного реже (9% и 8% соответственно) – специалиста без опыта работы были готовы трудоустроить разработчиком программного обеспечения или на административную позицию", – уточнила Юлия Дрожжина.

Чуть больше трети работодателей, которые в течение 2019 искали сотрудников без опыта работы в профсфере "Начало карьеры", были готовы платить от 6100 грн до 12000 грн, еще 33% предлагали зарплату в диапазоне от 12 100 грн до 17 900 грн. Встречались вакансии и с зарплатой более 25000 грн, это уже европейский уровень. Однако, рассказывает Дрожжина, для того, чтобы на них претендовать, надо знать иностранный язык, а лучше – несколько языков. Или быть готовыми к тяжелому физическому труду.

Например, работнику без опыта в цех по сборке каркасно-панельных конструкций предлагали зарплату до 35000 грн, оператору контакт-центра со знанием немецкого языка – 25 000 грн, а гиду для иностранцев по Чернобыльской зоне, который знает английский на разговорном уровне и владеет вторым иностранным языком (например, чешским / словацким / немецким / испанским) – до 1200 евро.

Ей оппонирует HR-эксперт robota.ua Татьяна Пашкина, по мнению которой, подавляющему большинству молодых людей без образования и с нулевым опытом работы не стоит надеяться на сверхвысокие заработки.

"Пиковых значений по зарплатам немного, в основном среди тысяч вакансий преобладают невысокие зарплатные предложения, – рассказала нам Пашкина. – На самом деле для начала студента возьмут помощником маркетолога, SMM- или PR-менеджера, так как там нужен опыт работы от года. Студенты, как правило, пытаются найти работу по специальности, поэтому соглашаются даже на стажировку, в том числе на условиях волонтерства, дабы приобрети опыт работы. Это касается бизнес-аналитиков, программистов, где за неделю-две невозможно полноценно освоить профессию. О полноценной занятости можно говорить для профессий попроще, это сфера продаж, админперсонал, автобизнес, охрана".

Почему интересует молодость, а не опыт

Но, дабы найти хорошее место, "бедному студенту" придется немало побегать. По данным обоих кадровых порталов, конкуренция среди начинающих сверхвысокая: на одно место приходится 6-15 резюме в зависимости от профессии.

Несмотря на такой наплыв резюме, кадровики предприятий сами ищут достойных кандидатов. Более 52% фирм сотрудничают с высшими учебными заведениями, 29% – организуют программы стажировок, 25% – участвуют в ярмарках вакансий. Проводятся также дни открытых дверей в компаниях, экскурсии, предлагается гибкий график работы, волонтерские программы.

Татьяна Пашкина говорит, что сейчас в условиях дефицита кадров по отдельным профессиям, например, это инженеры, технологи – некоторые бизнес-структуры готовы платить студентам даже "авансом", надеясь со временем вырастить из них специалиста. Причина – могут перекупить конкуренты. А анонсируемые высокие зарплаты в сфере продаж, SMM, консалтинга – это не оклады, а небольшая ставка плюс бонусы, которые надо зарабатывать, привлекая клиентов. В этих сферах очень высокая текучка кадров и выживают только самые настойчивые и способные.

И все же главный вопрос: почему грамотные работодатели подбирают себе кадры не только в вузах, но уже и в школах? По мнению наших экспертов, это в итоге часто оказывается не только дешевле, но и эффективнее для бизнеса.

"Начну с афоризма, услышанного от одного успешного бизнесмена: "Из полена можно сделать Буратино, а вот из табуретки – вряд ли", – съюморила Татьяна Пашкина. – То есть проще научить новичка, чем переучивать того, кто уже что-то умеет. Современные реалии таковы, что даже 30-летние специалисты, имеющие опыт работы, не всегда подходят для тех задач, которые стоят перед современным бизнесом, дабы быть конкурентоспособным на европейском и мировом уровне. Да и 30-летний мужчина, которому надо содержать семью, не всегда согласится на роль рядового менеджера-исполнителя, он уже хочет, опираясь на свой опыт, занять руководящую должность, чтобы больше зарабатывать. Приведу пример: молодой человек может заниматься техническим дизайном, потом подучиться программированию и заняться 3D-проектированием. Он более диджитальный, имеет более высокую скорость обучения новому. Это устраивает работодателя, у которого нет времени на долгое переобучение тех, кто постарше. Сейчас опыт работы – это не отсиженные годы, а количество успешных проектов".

Юлия Дрожжина дополнила, что работодателей особенно интересуют специальности, где ощутимее дефицит кадров. Например, банковская сфера, производство, АПК.

"Уже не редкость, когда школьников приглашают на экскурсии на предприятия, в банки, проводят для них мастер-классы, объясняя тонкости профессии, – говорит Дрожжина. – Во-первых, для работодателей остро стоит вопрос возвращения этих сфер в круг интересов молодежи. Во-вторых, есть важный психологический момент: часто человеку сложно поменять первое место работы, где он стал настоящим специалистом. Такого работника немного труднее перекупить конкурентам, чем человека, который ради заработка или карьеры сменил не одно место работы".

Какие выводы из сказанного? Они очевидны: терять время на пустые развлечения у молодежи теперь нет времени. Тот, кто в юности "засидится на старте" и не сможет заинтересовать собой будущего работодателя, рискует никогда не наверстать упущенное.

Ранее мы писали, что в Украине хотят избавиться от такого анахронизма времен СССР, как трудовые книжки. Чем их заменят, смотрите в сюжете:

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама