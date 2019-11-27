Отмена трудовых книжек: Кабмин направил законопроект в Раду

/ Фото: Григорий Салай, Сегодня

Кабинет министров Украины одобрил и направил в Верховную Раду законопроект об отмене у бумажных трудовых книжек статуса документа строгой отчетности. Об этом сообщила министр социальной политики Юлия Соколовская.

"Правительство поддержало инициативу Минсоцполитики относительно электронных трудовых книжек. Теперь появляется возможность того, что бумажная трудовая книжка перестанет быть документом строгой отчетности и отойдет в прошлое... Для окончательного воплощения этих изменений нужна поддержка народных депутатов, которые будут голосовать за соответствующий законопроект. Просим Верховную Раду поддержать", - написала Соколовская на своей странице в Facebook.

Министр отметила, что после реализации такого решения, сотрудники не должны будут продолжать практику сбора множества справок для подтверждения трудового стажа (если потеряли книжку). А пенсии и социальные выплаты постепенно станут назначаться автоматически без лишней бюрократии. Кроме того, предполагается, что такое решение также упростит поиск и оформление людей на работу.

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По мнению Соколовской, все это позволит каждому с помощью электронной подписи получить выписку в электронном кабинете Пенсионного фонда и не бояться потерять трудовую книжку, сотрудники будут уверены, что сведения всегда надежно защищены, работодатели не будут нагружены лишним кадровым учетом и будут иметь всегда достоверную информацию о своих работниках.

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Министр подчеркнула, что данные реестра защищены, работодатели будут иметь доступ к данным только тех работников, которые у них работают, а работники – доступ к данным о себе. При этом запрещать вести бумажные трудовые тоже не будут, заверила Соколовская.

Как сообщалось, опрошенные сайтом "Сегодня" представители кадровых служб считают, что процесс отмены трудовых книжек должен включать в себя стадию эксперимента или тестирования.

Кроме того, ранее HR-специалисты назвали риски для работников в случае отмены обязательного ведения трудовых книжек. Подробнее об этом узнавайте из сюжета новостей "Сегодня":

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