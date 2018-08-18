Очередь чуть меньше, чем в Ватикан: в Киеве открылся первый украинский H&M

В столичном ТРЦ Lavina Mall сегодня, 18 августа, состоялось открытие первого в Украине магазина шведского бренда одежды H&M. Его площадь составляет 2,9 тыс. кв. м.

Сегодня магазин будет работать до 22:00. В магазине будут представлены женская, мужская, подростковая и детская одежда и аксессуары. На ценниках можно сравнить цены на товар в Европе и Украине. Кроме отдела одежды, будет работать отдел товаров для дома H&M Home.

А вот обслужить всех желающих будет непросто – очередь в магазин растянулась на сотни метров. Люди стояли в ней по несколько часов. При этом ночь накануне открытия некоторые фанаты бренда провели на полу торгового центра - первой тысяче покупателей обещали раздать подарочные сертификаты.

Видео: facebook.com/mark.spirin.3

Огромное количество посетителей не только сформировали гигантскую очередь в сам магазин, но и спровоцировали пробки в районе подъездов к Lavina Mall, который находится на окраине Киева. Ситуация усугубляется тем, что на подъездах к ТРЦ ремонтируют проспект Паладина. Кроме того, в ТРЦ на открытие магазина ехало немало автобусов с организованными группами.

Кстати, в магазине установят бокс для ненужных вещей. В нем можно будет оставить любые вещи, независимо от состояния и бренда. Некоторые вещи будут проданы как секонд-хенд, другие используют как вторсырье для новых изделий или переработают в текстильные волокна.

Реакция соцсетей на открытие H&M

Пользователи социальных сетей бурно обсуждают ажиотаж, возникший вокруг начала работы бренда в Украине. Люди шутят об огромных очередях, которые сравнивают с толпами в Ватикане и даже советуют владельцам магазина сделать платный вход.

Некоторые жалуются, что и вовсе не смогли попасть в магазин.

Другие уверены – в магазин им не "прорваться" еще полгода.

Напомним, в H&M уже объявили об открытии второго магазина в Киеве уже в октябре 2018 года. Компания также разрабатывает собственный онлайн-магазин, однако сроки его запуска пока неизвестны.

В июле 2017 года компания H&M официально объявила о планах выйти на украинский рынок. До этого сообщалось, что H&M заинтересовался украинским рынком, но компания не подтверждала эту информацию. Как отмечали эксперты, в случае H&M в Украине широко представлены его конкуренты аналогичного ценового сегмента, что свидетельствует о наличии спроса и реалистичности успешной работы в стране.

Это была уже вторая попытка бренда начать работу в Украине – первая состоялась в 2014 году, когда H&M заключила договор с ТЦ Respublika. Тогда сделку заморозили еще на этапе согласования документов.