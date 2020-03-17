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Официальное заявление SCM: инициатива создания Штаба по экономическому здоровью Украины

17 марта, 16:09

Сергей Остапенко

Цель создания Штаба – совместными усилиями власти и бизнеса найти инструменты для сохранения экономического здоровья страны в нынешних сложных условиях

Коронавирус стал причиной проблем в мировой экономике и экономике Украины. Карантинные мероприятия, направленные на сохранение жизни людей, неизбежно ведут к снижению экономической активности.

Власти большинства стран мира принимают активные меры для предотвращения экономического кризиса. Украина – не исключение. Крупный бизнес намерен активно помогать властям. Компания SCM обращается к президенту и премьер-министру с инициативой о создании Штаба по экономическому здоровью Украины.

Цель создания Штаба – совместными усилиями власти и бизнеса найти инструменты для сохранения экономического здоровья страны в нынешних сложных условиях.

Предлагается безотлагательно рассмотреть на заседании Штаба по экономическому здоровью Украины меры поддержки:

В тренде
Доллар пробил новую психологическую отметку, евро также взлетел: курс НБУ
  • населения;
  • медицины;
  • регионов;
  • малого и среднего бизнеса;
  • базовых отраслей экономики.

"Компания SCM готова делегировать своих лучших профессионалов в Штаб по экономическому здоровью Украины. Призываем сделать это и других представителей крупного национального бизнеса.

Кризис – это не только проблемы, но и возможности. Штаб по экономическому здоровью Украины должен стать мозговым центром возрождения нашей страны. Совместными усилиями мы должны сделать экономику Украины сильнее и устойчивее", – говорится в заявлении SCM.

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