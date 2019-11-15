Запрет пластиковых пакетов: как маркеты и торговые сети будут выходить из положения

В Украине на одного человека приходится более 500 пакетов в год

/ Фото: Pixabay

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Вскоре в Украине могут запретить продажу пластиковых пакетов, которые наносят огромный вред экологии. Как известно, время использования обычного полиэтиленового пакета, который все мы привыкли брать в маркетах, в среднем не превышает 30 минут, тогда как период распада пакетов составляет более 100 лет. Недавно украинский парламент принял в первом чтении законопроект, который предлагает запретить продажу полиэтиленовых пакетов с 2022 года. Сайт "Сегодня" рассказывает, чем заменят пакеты и что об этом думают представители крупных торговых сетей.

Что предлагают в законопроекте

В Украине давно говорили о том, чтобы последовать европейскому примеру и запретить пластиковые пакеты. В Верховной Раде были зарегистрированы соответствующие законопроекты. И вот 12 ноября нардепы в первом чтении поддержали законопроект № 2051-1, предлагающий запретить пластиковые пакеты с 2022 года.

Согласно исследованиям, в Украине на одного человека приходится более 500 пакетов в год, тогда как, например, житель Германии использует всего около 40 пакетов в год.

В законопроекте сказано, что с 1 января 2022 года для объектов розничной торговли и ресторанного хозяйства будет запрещено распространение пакетов толщиной до 50 микрометров и оксоразлагаемых пакетов. При этом ограничения не будут распространяться на биоразлагаемые пакеты, сверхлегкие пакеты шириной до 225 мм (без боковых складок), глубиной до 345 мм (с учетом боковых складок), длиной до 450 мм (с учетом ручек), используемые, как первичная упаковка свежей рыбы, мяса и продуктов из них, сыпучих продуктов и льда.

Ранее мы уже рассказывали, в чем разница между оксоразлагаемыми и биоразлагаемыми пакетами. Дело в том, что оксоразлагаемые пакеты на 99% состоят из обычного полиэтилена. Через некоторые время такие пакеты распадаются на микропластик, однако эти частички никуда не деваются и навсегда остаются в грунте и воде. Именно такие пакеты и запрещены в Европейском союзе. А вот биоразлагаемые пакеты изготовляются из материала органического происхождения – крахмалов или целлюлозы.

Согласно законопроекту, пакеты, которые не соответствуют требованиям и останутся в обиходе до 1 января 2022 года, должны быть утилизированы за счет объекта хозяйствования, который их приобрел. К тому же штрафы за распространение пакетов будут немаленькими —от 1700 до 3400 грн, а за повторное нарушение – 3400-8500 грн.

Что говорят представители бизнеса и чем заменят пакеты

Полиэтиленовые пакеты используют прежде всего потому, что это удобно. Но уже сейчас существует масса альтернативных вариантов — бумажные пакеты, тканевые сумки и т.д. Мы пообщались с представителями бизнеса и узнали, что они предложат своим клиентам взамен "запрещенки".

В сети супермаркетов "Велика кишеня" отмечают, что поддерживают такую законодательную инициативу и внедряют мероприятия, направленные на минимизацию влияния их деятельности на окружающую среду.

"В частности, инициирован вопрос замены полиэтиленовых пакетов на бумажные/тканевые, а пластиковую тару на тару покупателя", — рассказали представители сети в комментарии сайту "Сегодня".

В корпорации "АТБ" отмечают, что с апреля 2019 года компания "АТБ-Маркет" перешла на реализацию пакетов с биоразлагающей добавкой в магазинах своей торговой сети.

"Компания начала тестирование этой технологии в конце 2018 года на ограниченном количестве магазинов. Сегодня все 1036 магазинов "АТБ" по всей Украине реализовывают только зеленые биоразлагаемые пакеты", — поясняют в компании.

Также там добавляют, что одновременно с этим они начали продавать экосумки для потребительских нужд. Экосумки предлагаются для покупателей в двух вариантах: большая – для совершения оптовых закупок и маленькая – для разовых. В компании отметили, что экосумки становятся все популярнее среди покупателей.

Олеся Оленицкая, директор по вопросам сотрудничества с органами государственной власти и связям с общественностью "МЕТРО Кеш энд Керри Украина" в комментарии сайту "Сегодня" рассказала, что уменьшение отходов пластика на 80% к 2020 году — одна из ключевых стратегических задач METRO AG, которая обязательна к исполнению в каждой стране, где есть их компании, включая Украину.

"Мы уже делаем конкретные шаги в этом направлении: в торговых центрах METRO в отделах весовой продукции (фрукты, овощи) мы разместили информацию для клиентов о способах уменьшения использования одноразовых пакетов, например, предложили им клеить стикеры с весом и ценой прямо на продукты в том случае, когда это возможно. Кроме этого, покупателям предлагается альтернатива пакетам-майка – многоразовые сумки", — поясняет Олеся Оленицкая.

Она добавляет, что на всех кассах их клиенты могут сделать осознанный выбор: использовать бумажные пакеты или полипропиленовые сумки многоразового использования. Эти сумки подлежат вторичной переработке и не несут вреда для окружающей среды.

Екатерина Веремеева, начальник отдела корпоративных коммуникаций и связей с общественностью Watsons Украина рассказала, что в этом году их компания выпустила пакеты с частичным содержанием вторсырья, пригодные для вторичной переработки.

"Более того – не все знают, что некоторые якобы саморазлагающиеся пакеты в итоге превращаются в микропластик, который сам по себе очень вреден. Наиболее известно применение микропластика в составе скрабов для лица и тела. С 2014 года мы исключили его из состава наших собственных торговых марок, а до конца года – всех, которые продаются в нашей сети. В связи с этим мы и меняем пакеты на те, которые не оставляют после себя микропластик", — говорит Веремеева.

Она также напомнила, что никто не отменял экосумки, которые есть в продаже. Watsons также планирует расширять их количество и ассортимент и более настойчиво предлагать покупателям воспользоваться ими вместо пакетов.

Евгений Иваница, country manager JYSK Украина, также прокомментировал новую законодательную инициативу. Он отметил, что бизнес сейчас на шаг впереди законодательных органов.

"JYSK уже более полугода тестирует в магазинах нескольких регионов полный отказ от одноразовых пластиковых пакетов, и результаты теста положительные. Большинство молодых потребителей одобряют и поддерживают такую ​​ответственную позицию компании. Мы проводим акции, где потребителям, которые делают выбор в пользу экологических многоразовых сумок, предоставляются дополнительные скидки", ­— говорит Евгений Иваница.

Он подытожил, что в планах у компании полностью отказаться от пластиковых пакетов. А в офисе JYSK Украины, по его словам, уже отказались от использования одноразовой посуды, воды в пластиковых бутылках, вместо этого используют многоразовую тару.

Напомним, сайт "Сегодня" недавно общался с экоактивисткой Анной Михайлицкой – последовательницей движения Zero Waste или "Ноль отходов", которая рассказала, как ей удается обходиться без полиэтилена.

Все подробности в спецтеме Жизнь без отходов

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