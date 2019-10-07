Отмена госстандартов: экономист предупредил об опасности

Фото: Госпродпотребслужба

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Верховная Рада готовит революцию госстандартов: депутаты приняли за основу законопроект, отменяющий обязательность применения национальных стандартов во всех сферах – от архитектуры до экологии. Вместо них вводится добровольное соблюдение бизнесом норм и правил, обеспечивающих безопасность любой производимой ими продукции, ради чего Кабмин еще в 2015 году отменил 13 тысяч ГОСТов.

Впрочем, эксперты предостерегают от бездумной либерализации, хотя в целом стремление властей поддерживают. Член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин, уверен, что нынешняя отмена госстандартов не должна быть поголовной.

"Законопроект соответствует нашим обязательствам, прописанным в ассоциации между Украиной и ЕС, и принятым в 2018 и 2019 г. изменениям в закон "О стандартизации", – сказал Пендзин новостям "Сегодня". – Но я согласен с выводами экспертной комиссии при Верховной Раде, в которых указано, что законопроект нуждается в доработке ко второму чтению. Прежде всего это касается вопросов экологии, безопасности продуктов, ядерных объектов, качества питьевой воды, землепользования, плодородия почв и так далее. В этих вопросах несоблюдение стандартов чревато катастрофическими последствиями".

Подробнее читайте на сайте "Сегодня" – Украинцев оставят без госстандартов: как это отразится на качестве

Ранее новости "Сегодня" рассказывали, что из-за ведения новых стандартов качества молочки украинское молоко может исчезнуть из магазинов. Место отечественных производителей постепенно могут занять европейские поставщики:

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