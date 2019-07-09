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Украинское молоко может исчезнуть в магазинах

9 июля, 18:08

Место отечественных производителей постепенно могут занять европейские поставщики


Молоко в Украине может стать дефицитом. По состоянию на начало лета, объемы его производства сократились почти на 3%. Таковы данные Государственной службы статистики. Главная причина – сокращение поголовья коров.

Чтобы разобраться, как нынче формируются цены на молоко и сколько его производят, корреспонденты "Сегодня" приехали в гости к фермеру Александру Скибе. Он держит 30 коров разной масти – черных, рыжих, пятнистых. Занимается производством молока уже 15 лет. Вспоминает: раньше корова была чуть ли не в каждом дворе. Теперь на все село, кроме его Март, Злат и Ромашек, не более пяти рогатых. Держать их стало сложно, а для бизнеса – так и вовсе невыгодно.

"Вложив 1 грн, я получаю 1 грн 20 коп. Это при полном цикле, при идеальных условиях, без привозных болезней и так далее. Это очень низкорентабельный бизнес. Если он будет хотя бы на уровне 50%, то коровы будут пастись и в Мариинском парке", – шутит фермер.

Проблем с реализацией молока нет. От 100 л в день охотно забирают и заводы, и сыроварни. Главное условие – это гигиена. В этом смысле спасают автоматические доильные аппараты.

Впрочем, такие хозяйства, как у Александра, дают лишь 30% от общего объема молока в Украине. Остальные объемы разбросаны по частникам.

"В государстве уже не первый год говорят о кооперации. Действительно, это тот путь, который прошла Европа. Именно объединение в более крупные, мощные формирования даст возможность и влиять на ценообразование, и делать какую-то небольшую переработку у себя на месте", – говорит руководитель Ассоциации производителей молока Елена Жупинас.

Стимулировать возрождение животноводства могли бы и изменения в налогообложении. Фермеры жалуются на отмену льготы по уплате налога на добавленную стоимость. В таких условиях, говорят, опасаться стоит совсем не подорожания продукции.

Как раз повышения цен на молоко в ближайшее время боятся не стоит, подтверждают и эксперты. Но если тенденция к сокращению поголовья коров продолжится, украинская "молочка", скорее всего, просто исчезнет с прилавков, уступив место европейским конкурентам.

При этом покупать молоко за большую цену просто не будут. В рационе украинцев за последние 15 лет употребление молока, сыров и йогуртов уже сократилось в два раза.

Ранее новости "Сегодня" сообщали, что Украина согласовала международный ветеринарный сертификат на экспорт молока и молочных продуктов в Саудовскую Аравию.

При этом в 2018 году в Украине обнаружили более 400 партий фальсифицированной молочной продукции. Подробнее смотрите в сюжете:


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Тег молоко, производство, дефицит, фермеры, цены на продукты

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Сегодня

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