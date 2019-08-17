Первый государственный онлайн-магазин: как работает и кому будет полезен

В 2018 году на допороговые закупки пришлось больше 108 млрд грн, несмотря на непростую процедуру. Теперь механизм усовершенствовали

/ Фото: Pixabay

В конце апреля 2019 года в Украине запустили первый государственный онлайн-магазин Prozorro Market. В нем появилась возможность покупать небольшие партии товаров всего за несколько кликов и без объявления тендеров. Сайт "Сегодня" выяснил какие преимущества у этого магазина, как он работает и кому может быть полезен.

Зачем нужен Prozorro Market

Система Prozorro существует в Украине уже несколько лет. Так, публичные закупки полностью перешли в электронную форму еще в августе 2016 г. По данным за 2018 г. всего за два года эта система помогла сэкономить 55,3 млрд грн государственных денег.

В системе Prozorro проводят допороговые и надпороговые закупки, классификация которых зависит от стоимости товаров или услуги. Так, до 200 тыс. грн – это допороговые закупки в категории "Товары и услуги", а в сфере "Работы" допороговыми считаются закупки до 1,5 млн грн. Все, что свыше – это надпороговые закупки.

Проводить тендеры обязательно для надпороговых закупок, а вот для допороговых есть выбор: либо провести тот же тендер, либо подписать договор с каким-то поставщиком/бизнесом и т.д. и после опубликовать отчет.

В прошлом году именно на допороговые закупки пришлось более 108 млрд грн. Prozorro Market призван упростить покупку товаров в этой категории: нужно будет только отыскать необходимый товар в каталоге, добавить его в корзину и ожидать доставки.

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Как работает Prozorro Market

Сейчас система работает на четырех сайтах:

Т.е. на этих сайтах нужно отыскать рубрику Prozorro Market и выбрать необходимые категории товаров. Все поставщики, которые разместили свои предложения там, уже прошли необходимую квалификацию администраторов каталога и заказчику не нужно проводить отбор и процедуру квалификации.

После заказа система автоматически сформирует черновик под отчет о заключении договора. Этот черновик после можно будет опубликовать и предоставить таким образом необходимый отчет.

Поскольку речь идет о государственных деньгах, поставщики на Prozorro Market будут готовы заключать сделки с условием, что деньги они получат после того, как будет отправлен товар, а вот время доставки не может превышать 7 календарных дней.

Что и за сколько там можно купить

Сейчас товаров там не слишком много, т.к. система работает в пилотном режиме, но все же уже есть неплохой выбор. Так, можно купить медицинские препараты, фармацевтическую продукцию, канцелярские принадлежности, бумагу, офисную технику, например, компьютеры, модемы и т.д.

Разработчики ранее уверяли, что такой онлайн-магазин будет очень выгодным потому, что цены здесь гораздо ниже, нежели у других поставщиков. Например, раствор для инфузий на площадке Prozorro Market стоит всего 35,35 грн, тогда как его средняя цена в интернет-аптеках Украины – 94 грн.

Дешевле получается и закупка бумаги. Пачка бумаги формата А4 на этой площадке стоит 84 грн, а другие магазины предлагают идентичную за 100–115 грн. А вот техника здесь стоит практически так же, как у конкурентов: современный ноутбук предлагают в государственном онлайн-магазине за 22 тыс. грн, цены в других интернет-магазинах на такую же модель находятся на таком же уровне.

Как начать продавать на Prozorro Market

Помимо того, что Prozorro Market позволяет украинцам контролировать, сколько средств и куда тратят государственные учреждения, он также позволяет регистрироваться в системе и предлагать свои товары.

На сайте Prozorro есть список документов, которые необходимо подать, чтобы зарегистрироваться в системе. После ознакомления документы нужно подать администраторам Prozorro Market (ГУ "Профессиональные закупки или ГП "Медицинские закупки Украины" в зависимости от типа продукции).

Также необходимо будет пройти квалификацию и получить подтверждение того, что предложенный товар соответствует всем требованиям. Кроме этого поставщик должен быть зарегистрирован на одной из площадок, которые мы перечисляли выше. Все это разовые процедуры, после которых можно будет торговать в государственном онлайн-магазине.

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