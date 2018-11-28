Покупаем в сети чаще, чем поляки или румыны: как украинцы переходят на онлайн-шопинг

Покупки в интернете уже давно начали вытеснять оффлайн-шопинг. Согласно последним исследованиям, украинцы активно пользуются интернетом, чтобы подобрать себе одежду и аксессуары, купить технику и новые гаджеты, или даже просто сравнить цены на различные товары. Сайт "Сегодня" рассказывает, как украинцы принимают решения о покупках, а также где и что они покупают чаще всего.

53% всего трафика в Украине приходится на смартфоны

Украинский рынок электронной коммерции развивается гораздо медленнее, нежели в США или Европе, но, тем не менее, существенные сдвиги наблюдать можно уже сейчас. Например, только по подсчетам Ассоциации электронной коммерции в Европе украинский рынок ежегодно растет на 50-60%. В 2016 г. объем рынка электронной коммерции у нас составлял 38 млрд грн, а уже в 2017 г. его размер достигал 50 млрд грн. Но, для сравнения, в 2016 г. в США объем e-commerce достиг почти 600 млрд долларов.

Хоть о победах в этой сфере говорить пока рано, стоит отметить, что украинцы покупают онлайн гораздо чаще, чем жители Польши или Румынии. Во всем мире 93% потребителей отмечают, что хоть раз, но покупали что-то через интернет; в Украине эта цифра не намного ниже – всего 91%.

По последним исследованиям компании GfK Украина, в среднем в 2018 г. на одного украинца приходится 12 интернет-покупок (тогда как в прошлом году было всего 9), осуществленных на отечественных сайтах.

Помимо того, что украинцы активно пользуются интернетом для шопинга, растет количество пользователей именно мобильных устройств. Так, если раньше все пользовались стационарными компьютерами и ноутбуками, то сейчас одного смартфона хватает для того, чтобы заменить и телевизор, и ПК, и плеер, и поход по магазинам.

Известно, что количество интернет-пользователей в стране достигло 20 млн. Из них 36% регулярно покупают товары в сети, а это около 7 млн человек.

"Онлайн аудитория Украины активно растет из года в год. Увеличивается количество пользователей, которые для доступа в интернет используют мобильные устройства. Во втором квартале 2018 г. проникновение смартфонов было 57%. Этот показатель ниже, чем в Европе, но благодаря двум таким факторам, как активное проникновение интернета после внедрения технологии 4G, и насыщение рынка доступными моделями смартфонов, ожидается увеличение подключенных смартфонов в четыре раза до 2025 г.", – отметила Елена Фигурная, ведущий аналитик компании "Google Украина"

Сейчас в мире 67% всего трафика приходится на смартфоны, в Украине эта цифра достигает 53%. То есть, каждый второй запрос в Украине осуществляют с помощью смартфона.

Одежду и обувь в сети покупает 30% украинцев

Согласно последнему исследованию GfK, для покупок на украинских сайтах наши потребители тратят в среднем 1515 грн. Покупают преимущественно технику, одежду, обувь и косметику

ТОП-5 категорий товаров, которые чаще всего покупают на просторах интернета, выглядит следующим образом:

бытовая техника и электроника, ее приобретает около 52% онлайн-покупателей. Особой популярностью пользуется цифровая техника, гаджеты, такие как смартфоны, планшеты, ноутбуки, аксессуары к компьютерам и мелкая бытовая техника (фены, утюги, миксеры и т.д.).

одежда, на нее приходится 45% покупок;

косметику и парфюмерию приобретает 34% пользователей;

обувь (30%)

подарки и аксессуары (25%).

Исследование, которое провела компания IPSOS по заказу компании Google, показало, что 30% пользователей, которые недавно купили товары из категории "одежда и обувь", сделали эту покупку онлайн.

Решение о покупке украинцы принимают достаточно быстро: так, почти половина покупок была совершена в течении дня, а 30% – в течение недели.

Интересно отметить, что украинцы покупают одежду онлайн чаще, чем жители Чехии, и чуть реже, чем жители Польши. В Польше количество покупателей, которые предпочитают выбирать одежду и обувь онлайн достигает 39%, а в Чехии всего 23%.

"Украинцы, которые планируют приобретение одежды/обуви, активно используют интернет для поиска информации. Среди интернет-источников информации наиболее популярными являются сайты магазинов розничной торговли и производителей. 32% пользователей использовали поисковые системы для поиска информации о товаре, при этом 96% из них пользовались Google", – сказано в исследовании.

Правда, многие до сих пор предпочитают покупать одежду оффлайн, ведь в магазинах понравившийся товар можно потрогать, примерить, оценить качество и подобрать удачный фасон.

Результаты опроса показывают, что 64% потребителей считают основным барьером, препятствующим покупке товара через интернет, отсутствие возможности примерить одежду и обувь; для 40% респондентов удобнее зайти в близлежащий магазин, а 38% предпочитает получить товар немедленно и не готовы тратить время на ожидание доставки.

Но если покупать в интернете торопятся не все, то многие предпочитают посмотреть весь ассортимент онлайн, прицениться и сравнить стоимость на разных торговых точках.

Так, треть пользователей (33%) использовали мобильные устройства для поиска информации о продукте, но использовали смартфон для размещения заказа на купленную одежду/обувь только 11%. При этом каждый третий онлайн-заказ был размещен и оплачен со смартфона – 36% онлайн-заказов и 35% оплат были сделаны с мобильного устройства.

"45% пользователей ищет информацию только на смартфоне. Важно понимать, что ваш сайт должен отвечать требованиям скорости и удобства. Потому что половина пользователей покинет ваш сайт, если он будет загружаться больше 3 секунд", – поясняет Елена Фигурная.

Инфографика Google

Выбор техники в интернете у украинцев занимает несколько месяцев

А вот над покупкой техники украинцы думают чуть дольше, чем над покупкой одежды. Например, 50% покупок телевизоров совершались только в течении недели, а вот на выборы ноутбука у многих уходят и вовсе месяцы.

"Для большинства покупателей выбор ноутбука является осмысленным и рациональным решением. Так, для 38% покупателей процесс выбора ноутбука занимает больше месяца, для 22% – от недели до 30 дней, 21% – от нескольких дней до недели, и только для 19% – покупка ноутбука была спонтанным решением, принятым непосредственно в день покупки", – отмечают в компании Google.

Наиболее востребованными источниками информации о ноутбуках являются сайты сравнения цен – 51%, поисковые системы – 50%, сайты магазинов и производителей –48%.

Как рассказали опрошенные эксперты, основная причина, по которой украинцы не всегда хотят покупать технику в интернете – это отсутствие возможности ее протестировать.

"В целом, исследование показало, что ключевым фактором популярности смартфона для поиска информации о товаре является удобство и возможность использовать его в любом месте и в любое время – так ответило более 70% респондентов. Но хотя смартфон часто используется для поиска информации, его еще довольно редко используют для самой покупки. Более 70% опрошенных считают, что для онлайн-покупок все же удобнее использовать другие устройства", – поясняют в Google.

Инфографика Google

Напомним, ранее сайт "Сегодня" рассказывал, как магазины одежды и обуви – не только в интернете, но и оффлайн – берут на вооружение самые современные технологии, например, виртуальные примерочные.

Также мы писали о том, когда можно надеяться на выход украинских брендов одежды на мировые рынки.