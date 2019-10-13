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Попали в тренд: украинцы пьют все больше безалкогольного пива

13 октября, 08:12

Эксперты объяснили, почему растут продажи пенного напитка без градуса

/ Фото: Pixabay

В то время как украинские пиво все больше пьют на Западе, сами украинцы повышают потребление безалкогольного пива. Так, за восемь месяцев 2019 года продажи безалкогольного пива в стране выросли на 11,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 288,4 млн гривен. Об этом сообщил ведущий аналитик компании Pro-Consulting Артем Черный, передает "НВ Бизнес".

"Рост продаж безалкогольного пива – мировой тренд. В первую очередь, это связано с популяризацией здорового образа жизни. Безалкогольное пиво также является менее калорийным", – отметил Черный.

А по словам маркетинг-директора AB InBev Efes Украины Анны Руденко, за шесть месяцев этого года рынок безалкогольного пива вырос на 5% по сравнению с январем-июнем прошлого года, при этом продажи с заводов выросли на 21%.

"Темпы роста рынка безалкогольного пива опережают рынок алкогольного, который также растет, но на 2,2%", – сказала она.

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В Украине доля безалкогольного пива в общем объеме рынка по итогам восьми месяцев составляет 1,8%, говорит генеральный директор Carlsberg Ukraine Евгений Шевченко.

"Если сравнивать, например, с Германией, то там безалкогольные сорта занимают более 7% пивного рынка. Зато предложение в этом сегменте постоянно растет", - сказал Шевченко.

В тренде
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С 2016 по 2018 годы объем производства безалкогольного пива, по данным Государственной службы статистики, вырос на 21,5%.

"Объяснить это можно тем, что сейчас практически в каждой пивоварне есть свой сорт безалкогольного пива, раньше он был только у крупных производителей. Однако с ростом спроса и совершенствованием технологии, большинство пивных производителей охватили и этот сегмент", – сказал CEO "Уманьпиво" Игорь Кисиль.

Творческая жилка в пивоварении тоже остается. Например, в Израиле недавно приготовили пиво из дрожжей времен фараонов. Возраст дрожжевых культур, которые добавили в хмельной напиток, может достигать 5 тысяч лет:

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