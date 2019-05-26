В Израиле приготовили пиво из дрожжей времен фараонов

Возраст дрожжевых культур, которые добавили в хмельной напиток, может достигать 5 тысяч лет

В Израиле, где недавно завершился международный конкурс песни "Евровидение", ученым удалось сварить напиток египетских фараонов – пиво на дрожжах, возраст которых 5 тысяч лет.

Во время приготовления напитка использовались шесть видов пивных микроорганизмов, которые были найдены археологами и исследователи различных институтов во время раскопок.

Ученые убеждены: именно эти дрожжи использовали пивоварни времен египетских фараонов, поэтому, надеются возродить забытый рецепт и даже начать коммерческое производство такого пива.

Исследователи называют вкус получившегося напитка уникальным – он не похоже ни на один из современных видов хмельного напитка.

"Это исключительный пример того, как археологические находки могут объяснить прошлое, объединить культуру прошлого и настоящего. Это позволит больше узнать о людях, которые существовали много лет назад", – утверждает исследователь Арен Майер.

Напомним, что в конце прошлого года в Израиле сокровище эпохи Крестовых походов: кувшин с золотыми монетами и золотой серьгой.

Мы также писали о другой археологической находке в Израиле: во время садовых работ на севере страны мужчина нашел бронзовое кольцо, на котором отчеканен святой Николай.

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