Порошенко подписал важный для малого и среднего бизнеса закон

Новый закон позволит улучшить бизнес-климат в Украине, а также может поднять страну в престижном международном рейтинге Doing business

Президент Украины Петр Порошенко в понедельник, 12 марта, во время встречи с представителями отечественного и иностранного бизнеса подписал закон "Об обществах с ограниченной и дополнительной ответственностью". Об этом сообщили в пресс-службе главы государства.

"По мнению отдельных экспертов принятие и подписание данного закона позволит нам значительно повысить позиции Украины в рейтинге Doing business. Я уже отмечаю, что мы за эти три года сделали чрезвычайно большой прогресс в рейтинге, занимая сейчас 76-ю позицию. Но я отмечаю, что мы не собираемся на этом останавливаться", – заявил Порошенко.

Президент подчеркнул, что до сих пор деятельность обществ с ограниченной и дополнительной ответственностью в Украине регулировалась законом о хозяйственных обществах, принятым еще в 1991 году. При этом новый закон касается большинства субъектов малого и среднего бизнеса и дает возможность эффективно защитить участников таких обществ.

Новый закон вводит современные принципы эффективного регулирования, создания и ведения бизнеса, отметили в пресс-службе.

"Эти процедуры станут проще, более понятными. Закон должен обеспечить участникам общества комфортное правовое пространство для урегулирования своих отношений, уменьшить риски увеличения контроля над обществом, фактически уничтожить риски рейдерских атак", – отметил Порошенко.

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Кроме того, закон снимает ограничения на формирование уставного капитала, а также упрощается процедура регистрации, наследования части в уставном капитале общества. Также упрощается получение кредита или финансирования под залог части общества, что должно облегчить привлечение дополнительных средств.

"Становится невозможным исключение миноритарного участника за так называемое систематическое невыполнение или неподобающее выполнение обязанностей, которое было изучено... определенными рейдерами", – объяснил президент.

В пресс-службе главы государства отметили, что закон позволит значительно улучшить бизнес-климат, будет способствовать привлечению прямых иностранных инвестиций, а также создаст предпосылки для создания новых и развития существующих предприятий.

"Документ совершенствует регулирование отношений, которые связаны с созданием, деятельностью и прекращением обществ с ограниченной и дополнительной ответственностью. Он также устраняет значительные изъяны, которые существуют в действующем законодательстве, и приведет его в соответствие с нормами и концептуальными подходами, характерными для законодательных актов ЕС и стран-членов ЕС", – добавили в пресс-службе президента.

Ранее мы писали о том, что Украина нацелилась на ТОП-40 рейтинга Doing Business.

Напомним, Украина поднялась на четыре позиции в рейтинге легкости ведения бизнеса от Всемирного банка (ВБ) "Doing Business 2018". Таким образом, Украина оказалась на 76 месте из 190 стран.

Аналитики ВБ отмечали, что улучшения результата удалось добиться за счет уменьшения ставки единого социального взноса, упрощения получения разрешений на строительство и улучшения защиты прав миноритарных акционеров.

При этом Всемирный банк готов предоставить Украине экспертную помощь в проведении дальнейших реформ:

В 2016 году Украина поднялась на 3 пункта в рейтинге Doing Business – до 80-го места с 83-го.

Доклад "Ведение бизнеса" (Doing Business Report) — ежегодное исследование группы Всемирного банка, оценивающее простоту осуществления предпринимательской деятельности на основе 11 индикаторов. Доклад посвящен оценке нормативных актов, регулирующих деятельность малых и средних предприятий, и порядку их применения на практике.

Доклад составляется с 2003 года и обычно публикуется осенью. С 2005 года (Doing Business 2006) в докладе присутствует рейтинг государств по легкости ведения бизнеса, а с 2006 года (DB 2007) страны ранжируются также и по индикаторам. Кроме того, исследования Doing Business не только указывают на проблемы, которые препятствуют развитию предпринимательства, но и определяют их причины и содержат рекомендации о проведении необходимых реформ.