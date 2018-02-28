Порошенко пообещал, что силовики "на пушечный выстрел не подойдут" к честному бизнесу

Создание Национального бюро финансовой безопасности, как аналитической структуры, позволит отстранить силовые структуры от проверок бизнеса в стране. Об этом президент Украины Петр Порошенко заявил на пресс-конференции "Вызовы-2018".

"На пушечный выстрел силовики не подойдут к тем, кто платит налоги. Новое поколение предпринимателей не будет знать, что это такое – вопросами неуплаты налогов будет заниматься только это бюро", – заявил Порошенко.

По его словам, законопроекты о Нацбюро финбезопасности и о налоге на выведенный капитал, а также о моратории на проверки бизнеса помогут среднему классу, "по которому сильнее всего ударили испытания последних лет".

Ранее мы писали о том, что Госагенство США по противодействию финансовым преступлениям (FinCEN) готово оказать помощь Украине в создании Службы финансовых расследований. В FinCEN заявили, что будут "активно следить за процессом создания в Украине Службы финрасследований – единого органа для борьбы с финансовыми преступлениями против государства".

Напомним, создание Службы финансовых расследований поддержал президент и премьер-министр, это также предусмотрено коалиционным соглашением, планом действий правительства и меморандумом о сотрудничестве Украины с МВФ. Данный законопроект активно поддержали украинские бизнес-ассоциации и общественные объединения.

Особенность новой Службы – изменение силового подхода на комплексный и аналитический с использованием современных методик расследования. Отмечается, что Служба будет полностью демилитаризованной.