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Правила успеха от известных людей: Эрнст Вернер фон Сименс

14 сентября, 04:30

Христина Коновалова

Основатель компании Siemens считал, что нужно всегда выполнять данные обязательства

Фото: 360doc.com

Фото: 360doc.com

Я считаю свою жизнь удавшейся: она была заполнена усилиями, которые почти всегда были успешными, и работой, приносящей пользу людям.

Надо стремиться к максимально возможному расширению деятельности, особенно за границу.

Стоит бороться с иностранными названиями — для поддержки у немецких производителей сознания гордости за высококачественные отечественные товары.

Важно максимально использовать в предпринимательской деятельности технические и научные новинки.

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Если бы я не отдал своим верным помощникам причитающуюся им часть прибыли, заработанные деньги жгли бы мне руки, как раскаленное железо.

Необходимо всемерно расширять ассортимент продукции, особенно за счет перспективных новинок.

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Нужно делать продукцию максимально надежной.

Нужно всегда выполнять данные обязательства.

Проявляйте заботу о своих сотрудниках.

Необходимо поставлять людям товар лучшего качества, реально совершенствуя его в жизни.

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бизнес Сименс правила успеха

Источник: Сегодня

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