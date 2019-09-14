Правила успеха от известных людей: Эрнст Вернер фон Сименс

Основатель компании Siemens считал, что нужно всегда выполнять данные обязательства

Фото: 360doc.com

Я считаю свою жизнь удавшейся: она была заполнена усилиями, которые почти всегда были успешными, и работой, приносящей пользу людям.

Надо стремиться к максимально возможному расширению деятельности, особенно за границу.

Стоит бороться с иностранными названиями — для поддержки у немецких производителей сознания гордости за высококачественные отечественные товары.

Важно максимально использовать в предпринимательской деятельности технические и научные новинки.

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Если бы я не отдал своим верным помощникам причитающуюся им часть прибыли, заработанные деньги жгли бы мне руки, как раскаленное железо.

Необходимо всемерно расширять ассортимент продукции, особенно за счет перспективных новинок.

Нужно делать продукцию максимально надежной.

Нужно всегда выполнять данные обязательства.

Проявляйте заботу о своих сотрудниках.

Необходимо поставлять людям товар лучшего качества, реально совершенствуя его в жизни.



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