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Правила успеха от известных людей: Фил Найт

13 сентября, 04:30

Христина Коновалова

Сооснователь компании Nike уверен, что почти все неудачи в мире незначительны

/ Фото: Getty Images

Вас помнят из-за правил, которые вы нарушаете.

Не говорите людям, КАК делать. Скажите им, ЧТО делать — и они удивят вас своей изобретательностью.

Не позволяйте незначительным неудачам поколебать вас. Почти все неудачи в мире незначительны. 

Вы спрашиваете, какова наша цель? Победа. Любой ценой. Победа, несмотря на все ужасы... Без победы мы не выживем.

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Тот, кто передвигает горы, сначала убирает маленькие камешки.

Единственный и простейший способ узнать, как вы относитесь к человеку, попрощаться с этим человеком.

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Ну а здесь, знаете ли, приходится бежать со всех ног, чтобы только остаться на том же месте!

Если же хотите попасть в другое место — нужно бежать по меньшей мере вдвое быстрее.

Уверенность. Вот что требуется человеку больше, чем собственный капитал и ликвидность.

Я говорил себе: жизнь — это рост. То есть человек либо растет, либо умирает. Третьего не дано.

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деньги бизнес успех советы Nike правила успеха Фил Найт

Источник: Сегодня

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