Правила успеха от известных людей: Фил Найт

Вас помнят из-за правил, которые вы нарушаете.
Не говорите людям, КАК делать. Скажите им, ЧТО делать — и они удивят вас своей изобретательностью.
Не позволяйте незначительным неудачам поколебать вас. Почти все неудачи в мире незначительны.
Вы спрашиваете, какова наша цель? Победа. Любой ценой. Победа, несмотря на все ужасы... Без победы мы не выживем.
Тот, кто передвигает горы, сначала убирает маленькие камешки.
Единственный и простейший способ узнать, как вы относитесь к человеку, попрощаться с этим человеком.
Ну а здесь, знаете ли, приходится бежать со всех ног, чтобы только остаться на том же месте!
Если же хотите попасть в другое место — нужно бежать по меньшей мере вдвое быстрее.
Уверенность. Вот что требуется человеку больше, чем собственный капитал и ликвидность.
Я говорил себе: жизнь — это рост. То есть человек либо растет, либо умирает. Третьего не дано.
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