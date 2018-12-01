Про солдат Первой мировой войны выпустили компьютерную игру

Игроки проживают жизнь главных героев – немца Курта и канадца Хенри, которые отправляются на войну и оказываются участниками битвы при Вими

Погрузиться в эпоху Первой мировой войны предлагают создатели компьютерной игры 11-11 Memories Retold. Помимо главной сюжетной линии – вымышленной истории двух участников войны – игроки смогут узнать о жизни реальных людей в то время. Это стало возможно благодаря участию в создании игры крупнейшей европейской онлайн-библиотеки Европеана.

Несмотря на то, что это игра о войне, виртуальных сражений в ней немного. Игроки проживают жизнь главных героев – немца Курта и канадца Хенри, которые отправляются на войну и оказываются участниками битвы при Вими (апрель 1917 года).

На протяжении всей игры участники могут собирать обрывки разных историй, документов и фото, предоставленные Европеаной, которые складываются в целостную картину того времени.

Игра была выпущена в честь 100-летия завершения Первой мировой войны. Европеана посвящала этому событию и другие проекты. Например, в этом году на страницах сайта опубликовали онлайн-выставку "Видения войны", которая показывает Первую мировую войну глазами ее участников.

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