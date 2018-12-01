Про солдат Первой мировой войны выпустили компьютерную игру

Сегодня, 05:53

Игроки проживают жизнь главных героев – немца Курта и канадца Хенри, которые отправляются на войну и оказываются участниками битвы при Вими


Погрузиться в эпоху Первой мировой войны предлагают создатели компьютерной игры 11-11 Memories Retold. Помимо главной сюжетной линии – вымышленной истории двух участников войны – игроки смогут узнать о жизни реальных людей в то время. Это стало возможно благодаря участию в создании игры крупнейшей европейской онлайн-библиотеки Европеана.

Несмотря на то, что это игра о войне, виртуальных сражений в ней немного. Игроки проживают жизнь главных героев – немца Курта и канадца Хенри, которые отправляются на войну и оказываются участниками битвы при Вими (апрель 1917 года).

На протяжении всей игры участники могут собирать обрывки разных историй, документов и фото, предоставленные Европеаной, которые складываются в целостную картину того времени.

Игра была выпущена в честь 100-летия завершения Первой мировой войны. Европеана посвящала этому событию и другие проекты. Например, в этом году на страницах сайта опубликовали онлайн-выставку "Видения войны", которая показывает Первую мировую войну глазами ее участников.

Ранее эксперты определили лучшие игры 2018 года. Игры были отобраны в рамках мероприятия Golden Joystick Awards.

Также обратите внимание на ТОП-5 видеоигр с самыми масштабными картами открытого мира.
игра, игры, игроки, первая мировая

Вы сейчас просматриваете новость "Про солдат Первой мировой войны выпустили компьютерную игру". Другие Бизнес новости смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Euro-pulse

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Техно

Лутбоксы хотят приравнять к азартным играм. Фото: Areajugones

Опасно для детей: в США хотят запретить лутбоксы в играх

29 Ноября, 06:25

Конгресс США тщательно изучит проблему с микротранзакциями в видеоиграх

Техно

Игры для PlayStation 5 будут распространяться на флэш-носителях. Фото: Mashable

Sony может отказаться от оптических дисков в PlayStation 5

28 Ноября, 13:10

Патентное бюро раскрыло важную особенность будущей игровой приставки PlayStation 5
Загрузка...

Техно

Google Play оказалась беззащитной перед вирусами. Фото: DTF

Google Play заражен вирусами: пострадали полмиллиона пользователей

27 Ноября, 10:25

Вирус в Google Play маскировался под игры, и заманивал детей скачать их бесплатно

Техно

Клавиатура XPG INFAREX K10 обладает RGB подсветкой. Фото: XPG

ADATA создала уникальное "оружие" для киберспортсменов

24 Ноября, 09:36

Компания выпустила  клавиатуру XPG INFAREX K10 и мышь M20
Загрузка...