Продай дом – лети на Марс: по мнению Маска, переезд может обойтись в 100 000 долларов

По мнению предпринимателя, «однажды» сумма может опуститься до 500 000 долларов или даже до 100 000 за путешествие

Фото: Getty Images

Продай дом – лети на Марс: по мнению Маска, переезд может обойтись в 100 000 долларов //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/e5f/463/5c4e5f46348a8.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/e5f/463/5c4e5f46348a8.jpg 2019-02-13T06:38:00+02:00 Бизнес По мнению предпринимателя, «однажды» сумма может опуститься до 500 000 долларов или даже до 100 000 за путешествие

Глава SpaceX Илон Маск в Twitter рассказал, во сколько может обойтись переезд на Марс. По мнению предпринимателя, "однажды" сумма может опуститься до 500 или даже 100 тысяч долларов за путешествие, – передает AIN.UA.

По расчетам Маска, рядовые американцы смогут продать дом на Земле и перебраться на Марс. Как указывает издание CNBC со ссылкой на сервис по оценке недвижимости Zillow, средняя цена американского дома — 223 900 долларов.

Тред, в котором Маск оценил стоимость межпланетной эмиграции, был посвящен тестам двигателя Raptor. Его SpaceX использует в ракете Starship. Ее вторая ступень получит семь таких двигателей, а вот ускоритель Super Heavy, который должен доставить Starship к Марсу, получит 31 двигатель Raptor.

Нынешняя цель SpaceX — запустить такую ракету к 2022 году с полезным грузом, но без экипажа на борту. Вторая, пилотируемая миссия, предварительно запланирована на 2024 год.

В ноябре 2018 года Маск оценивал свои шансы перебраться на Марс в 70%. В интервью для документального проекта HBO он рассказывал, что Марс не будет "убежищем для кучки богачей", а сравнил тяжелые условия планеты с эпохой покорения Антарктиды.

Даже если поселенцы успешно доберутся до места назначения, им придется тратить все время на постройку базы и выживание. Кроме того, гарантировать обратную дорогу — практически невозможно.

Ранее Илон Маск продемонстрировал новый звездолет Starship, предназначенный для полетов на Луну и Марс.

Также мы писали, что амбициозный проект Mars One по колонизации Марса закрыт. Компания, которая планировала колонизировать Красную планету, объявлена банкротом.

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