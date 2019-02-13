Продай дом – лети на Марс: по мнению Маска, переезд может обойтись в 100 000 долларов
По мнению предпринимателя, «однажды» сумма может опуститься до 500 000 долларов или даже до 100 000 за путешествие
Глава SpaceX Илон Маск в Twitter рассказал, во сколько может обойтись переезд на Марс. По мнению предпринимателя, "однажды" сумма может опуститься до 500 или даже 100 тысяч долларов за путешествие, – передает AIN.UA.
По расчетам Маска, рядовые американцы смогут продать дом на Земле и перебраться на Марс. Как указывает издание CNBC со ссылкой на сервис по оценке недвижимости Zillow, средняя цена американского дома — 223 900 долларов.
Тред, в котором Маск оценил стоимость межпланетной эмиграции, был посвящен тестам двигателя Raptor. Его SpaceX использует в ракете Starship. Ее вторая ступень получит семь таких двигателей, а вот ускоритель Super Heavy, который должен доставить Starship к Марсу, получит 31 двигатель Raptor.
Нынешняя цель SpaceX — запустить такую ракету к 2022 году с полезным грузом, но без экипажа на борту. Вторая, пилотируемая миссия, предварительно запланирована на 2024 год.
В ноябре 2018 года Маск оценивал свои шансы перебраться на Марс в 70%. В интервью для документального проекта HBO он рассказывал, что Марс не будет "убежищем для кучки богачей", а сравнил тяжелые условия планеты с эпохой покорения Антарктиды.
Даже если поселенцы успешно доберутся до места назначения, им придется тратить все время на постройку базы и выживание. Кроме того, гарантировать обратную дорогу — практически невозможно.
Ранее Илон Маск продемонстрировал новый звездолет Starship, предназначенный для полетов на Луну и Марс.
Также мы писали, что амбициозный проект Mars One по колонизации Марса закрыт. Компания, которая планировала колонизировать Красную планету, объявлена банкротом.
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