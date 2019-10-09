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"Просят больше, получают меньше": эксперт рассказала о ситуации с зарплатами

9 октября, 09:42

Соискатели в Украине просят больше, чем работодатели готовы им предложить

/ Фото: Александр Яремчук

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Украинцы при поиске работы по найму стали выше ценить свой труд: по данным кадровых порталов, летом произошел резкий скачок между желаемыми заработками потенциальных соискателей и предложениями работодателей. Теперь работники хотят получать зарплаты в среднем на 16% больше, чем им предлагают.

Как объяснила сайту "Сегодня" HR-эксперт Татьяна Пашкина, причин такой ситуации может быть несколько.

"Многие указывают в резюме зарплату побольше, чтобы была возможность для торга: просят больше, получают меньше. Что касается работодателей, то всего 40% указывают зарплату в вакансиях, остальные 60% надеются договориться с работником и часто им это удается. Например, предлагают соискателю более низкую зарплату на период испытательного срока, а по его результатам могут повысить, если новый сотрудник хорошо справляется. Конечно, так поступают не все, есть и недобросовестные работодатели, которые не выполняют своих обещаний. В итоге новичок либо мирится с неизбежным, либо увольняется", – рассказала Пашкина.

Подробнее о разрыве между "хотелками" соискателей и предложениями работодателей читайте на сайте "Сегодня" - Украинцы стали гораздо выше ценить свой труд: кто и сколько просит за работу

Напомним, ранее новости "Сегодня" также узнавали, почему украинцы уходят с работы. Топ-причины увольнений перечислены в нашем сюжете:

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Источник: Сегодня

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