Проверки бизнеса по-новому: Нефьодов рассказал о наказаниях для инспекторов

Санкции могут применять к проверяющим, которые нарушают новые нормы

Фото: Сегодня

Проверки бизнеса по-новому: Нефьодов рассказал о наказаниях для инспекторов //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/e55/f7d/5c6e55f7d201f.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/e55/f7d/5c6e55f7d201f.jpg 2019-02-21T09:42:00+02:00 Бизнес Санкции могут применять к проверяющим, которые нарушают новые нормы

Новые правила проверки бизнеса в Украине предусматривают ответственность за нарушения не только для предпринимателей, но и для самих инспекторов. Об в интервью сайту "Сегодня" рассказал первый заместитель министра экономического развития и торговли Украины Максим Нефьодов.

"Инспектор, который не вносит данные в базу, который приходит, условно говоря, по собственной инициативе, на предприятие, на которое ему хочется, а не по плану, – за это законодательством предусмотрена административная ответственность. Санкции могут быть разные, начиная от выговора и заканчивая увольнением, штрафами и т.д.", – отметил Нефьодов.

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Он напомнил, что информация о плановых, внеплановых и комплексных проверках большинства контролирующих органов теперь публикуется на общедоступном портале, где также размещены и критерии проверок. Кроме того, инспекторы должны проводить проверки исключительно по чек-листу, оценивая выполнение требований из конкретного списка.

"Раньше ответственности инспекторов не было предусмотрено вообще. До начала этой реформы у нас в принципе не было никаких инструментов, чтобы влиять на качество работы разных инспекций. Можно было пожурить, пригрозить увольнением, но критериев нарушений не было и реальных санкций к нарушителям не применялось", – рассказал Нефьодов.

Подробнее о проверках бизнеса читайте в интервью Максима Нефьодова сайту "Сегодня".

Напомним, пока обычных инспекций становится меньше, Госслужба труда, наоборот, стала проверять предпринимателей строже. Бизнес инспектируют на предмет "зарплат в конвертах":

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