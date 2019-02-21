Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
27,17
30,69
УКР
Главная Больше  Новости экономики Больше  Бизнес новости

Проверки бизнеса по-новому: Нефьодов рассказал о наказаниях для инспекторов

Сегодня, 09:42

Санкции могут применять к проверяющим, которые нарушают новые нормы

Фото: Сегодня
Проверки бизнеса по-новому: Нефьодов рассказал о наказаниях для инспекторов //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/e55/f7d/5c6e55f7d201f.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/e55/f7d/5c6e55f7d201f.jpg Бизнес Санкции могут применять к проверяющим, которые нарушают новые нормы

Новые правила проверки бизнеса в Украине предусматривают ответственность за нарушения не только для предпринимателей, но и для самих инспекторов. Об в интервью сайту "Сегодня" рассказал первый заместитель министра экономического развития и торговли Украины Максим Нефьодов.

"Инспектор, который не вносит данные в базу, который приходит, условно говоря, по собственной инициативе, на предприятие, на которое ему хочется, а не по плану, – за это законодательством предусмотрена административная ответственность. Санкции могут быть разные, начиная от выговора и заканчивая увольнением, штрафами и т.д.", – отметил Нефьодов.

Читайте также

Он напомнил, что информация о плановых, внеплановых и комплексных проверках большинства контролирующих органов теперь публикуется на общедоступном портале, где также размещены и критерии проверок. Кроме того, инспекторы должны проводить проверки исключительно по чек-листу, оценивая выполнение требований из конкретного списка.

"Раньше ответственности инспекторов не было предусмотрено вообще. До начала этой реформы у нас в принципе не было никаких инструментов, чтобы влиять на качество работы разных инспекций. Можно было пожурить, пригрозить увольнением, но критериев нарушений не было и реальных санкций к нарушителям не применялось", – рассказал Нефьодов.

Подробнее о проверках бизнеса читайте в интервью Максима Нефьодова сайту "Сегодня".

Напомним, пока обычных инспекций становится меньше, Госслужба труда, наоборот, стала проверять предпринимателей строже. Бизнес инспектируют на предмет "зарплат в конвертах":

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег бизнес, проверки, предприниматели, инспекция, Нефьодов, инспекционный портал, проверки бизнеса

Вы сейчас просматриваете новость " Проверки бизнеса по-новому: Нефьодов рассказал о наказаниях для инспекторов". Другие Бизнес новости смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Украина нацелилась на ТОП-30 рейтинга Doing Business

19 февраля, 09:37

Оценка Всемирного банка очень важна для привлечения инвесторов, пояснили в Минэкономразвития

О "стыдных" инвестициях и производстве известных автобрендов в Украине: интервью с Максимом Нефьодовым

19 февраля, 07:51

В год двойных выборов некоторые инвесторы, возможно, придержат капиталы, но среднесрочные перспективы Украины оптимистичные

Бизнес оживился: слияний и поглощений в Украине стало вдвое больше

13 февраля, 13:23

При этом рынок пока не смог вернуться к докризисному уровню, подсчитали в KPMG

Бизнес оценил новые валютные правила: чего предприниматели ждут от НБУ

7 февраля, 17:05

Экспортеры напомнили, что учетная ставка в Украине остается очень высокой

Украинцам назвали самого богатого кандадата в президенты

Украинские воины жестко высказались о Зеленском

Заробитчан посадили на мель: страна рискует потерять $2 млрд

Стало известно, на сколько вырастут пенсии перед выборами

Беглый бизнесмен Украины владеет самой дорогой виллой в ФРГ - СМИ

"Кладбище ржавой техники": позиции украинских военных у Донецка

Путин оконфузился на Совбезе РФ, в сети падают со смеху

Евросоюз меняет визовые правила: что важно знать

Нацбанк разрешил платить зарплаты в конверте

''Грохнем Украину'': Скабеева оскандалилась новой угрозой
Загрузка...

Новые тарифы: сколько теперь заплатим за тепло и горячий душ  

Сегодня, 07:17

Доля "коммуналки" в расходах народа выросла почти в два раза 

Субсидия "живыми" деньгами: как это будет работать

Вчера, 07:51

В Украине параллельно запущены две новые схемы монетизации субсидий. С мая останется только одна из них

Путинская пропаганда прекрасно работает в Германии: интервью с немецким журналистом

19 февраля, 07:24

По словам Бориса Райтшустера, в немецком обществе сильно распространены русофилия и антиамериканизм

В тюрьму на 100 лет: депутаты предлагают ввести новую систему уголовных наказаний в Украине

19 февраля, 07:08

Юристы говорят о сложностях, а политологи не верят в скорое принятие закона

Хрущев «спихнул» Крым Украине: историк обнажил жестокую правду

Ани Лорак впервые после развода заметили с новым мужчиной

Мэр Днепра сделал неожиданное заявление о Зеленском