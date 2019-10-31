Прозрачность в газодобыче: общественники посетили объекты ДТЭК Нефтегаз

Прозрачность добывающей отрасли полезна и предприятиям, и громадам

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Представители общественных и международных организаций посетили Мачухскую УПГ ДТЭК Нефтегаз. Визит на производственные объекты компании состоялся в рамках круглого стола "Газодобыча и устойчивое развитие громад: вызовы и перспективы", который был организован в Полтаве ОО "Новая Энергия".

Среди участников мероприятия — народные и областные депутаты Украины, представители ОО "Новая Энергия", ассоциации "Энерготранспарентность", национального секретариата Инициативы прозрачности добывающих отраслей (EITI), Международного фонда "Возрождение", Полтавского филиала Общественной службы Украины, аналитического центра DiXi, руководители местных органов самоуправления, представители газодобывающих компаний.

Эксперты обсудили темы прозрачной отчетности нефтегазовых компаний, партнерства местных громад и газодобывающих компаний, проанализировали преимущества, которые местные громады получают благодаря сотрудничеству с газодобывающими предприятиями.

"Прозрачность добывающей отрасли полезна и предприятиям, и громадам. Компании отчитываются, сколько и какие налоги платят. Жители понимают, кто добывает на их территории, как эти предприятия наполняют местный бюджет, как местный совет использует рентные средства. Это создает платформу для диалога и сотрудничества предприятий и общества", — рассказала советник Инициативы прозрачности добывающих отраслей в Украине (EITI) Светлана Мизина.

После этого участники ознакомились с процессом добычи углеводородов на Мачухской УПГ ДТЭК Нефтегаз – компании, которая системно сотрудничает с местными общинами уже более пяти лет и помогает реализовывать инфраструктурные проекты, которые существенно улучшают уровень жизни людей.

"Быть ​​надежным партнером для общин — важный аспект деятельности ДТЭК Нефтегаз. Как большой ответственный бизнес мы обеспечиваем устойчивое развитие регионов, заботимся о будущем и развиваем Украину", — отметил начальник отдела коммуникаций Александр Шевелев.

Напомним, ДТЭК Нефтегаз с начала года заплатил в бюджеты Полтавской области 53 млн гривен.

Местные громады тратят эти средства на энергоэффективность, развитие медицины и образования.

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