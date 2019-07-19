Qualcomm заплатит за демпинг в Европе: озвучена сумма штрафа

Еврокомиссия установила, что компания злоупотребила доминирующим положением на рынке

Фото: REUTERS/Aly Song.

Европейская комиссия (ЕК) оштрафовала американскую компанию Qualcomm, которая недавно пошла на мировую с Apple, на 242 миллиона евро. Об этом сообщила пресс-служба Еврокомиссии.

Еврокомиссия пришла к выводу, что компания злоупотребила доминирующим положением на рынке. Нарушением, за которое наказывают Qualcomm, является демпинг при продаже микрочипов 3G для мобильных устройств.

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Расследование ЕК установило, что производитель в 2009-2011 годах продавал продукцию по ценам ниже себестоимости, чтобы вытеснить с рынка конкурента – компанию Icera (модемный бизнес Nvidia). К слову, план Qualcomm сработал: Nvidia в 2015 году объявила о прекращении деятельности компании Icera.

Сейчас Qualcomm контролирует около 90%рынка микрочипов для мобильных устройств со стандартом LTE.

Видео: Reuters

Это уже не первое антимонопольное разбирательство в отношении компании. Например, в 2016 году на Qualcomm в Южной Корее наложили рекордный штраф - 853 млн долларов.

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