Рада облегчила жизнь уникальным виноделам

Сегодня, 15:04

Небольших производителей вина освободят от прохождения аттестации

Послабления коснутся только тех, кто делает вино из собственного винограда. Фото: AFP
Послабления коснутся только тех, кто делает вино из собственного винограда. Фото: AFP

Верховная Рада упростила получение лицензии на выпуск алкогольных напитков для небольших производителей винодельческой продукции. Такие изменение предусмотрены законопроектом № 6693, за который проголосовали 247 депутатов.

Так, небольшие производители вина не будут проходить обязательную аттестации на соответствие требованиям по обеспечению жизни и здоровья людей, охраны окружающей природной среды, полного технологического цикла производства, а также соответствие санитарным, пожарным, экологическим нормам и правилам.

Для получения лицензии небольшим производителям достаточно будет предоставить зарегистрированную декларацию соответствия материально-технической базы требованиям законодательства и договор с аккредитованной лабораторией.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

По мнению авторов документа, необходимость проведения аттестации сделала невозможным создание уникальных местных вин и легализации малых производителей винной продукции в сельской местности.

Под небольшими производствами винодельческой продукции имеются в виду предприятия, которые производят виноградные, плодово-ягодные вина и медовые напитки из материалов исключительно собственного производства. Виноград, ягоды и мед для таких виноматериалов также должны быть собственного производства.

Винная отрасль Украины пострадала от аннексии Крыма Россией в 2014 году, однако вскоре виноделие стало активнее развиваться на материковой части страны.

Ранее сообщалось, что оккупанты захотели продать все винные заводы Крыма. Сергей Аксенов заявил, что "от владения частным лицом тем или иным винодельческим предприятием Крым получает двойную выгоду". Ранее Аксенов называл крымские вина "достоянием России"По его словам, крымские вина "не уступают лучшим мировым образцам, завоевывая многочисленные награды на международных конкурсах".
Верховная Рада, вина, вино, аттестация, лицензии, виноделы, производители

Вы сейчас просматриваете новость "Рада облегчила жизнь уникальным виноделам". Другие Бизнес новости смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Бизнес

На ярмарке. Дают попробовать: только так уловишь изюминку. Фото: Т. Негода

Сам себе хозяин: фермер из Одесской области делает уникальные авторские вина

4 Февраля, 12:00

250 грн за бутылку и планы на косметические масла

Запад

Фото: pixabay.com

Фестиваль вина стартовал на Закарпатье

12 Января, 12:44

В мероприятии участвуют десятки виноделов
Загрузка...
Загрузка...