Рада облегчила жизнь уникальным виноделам

Верховная Рада упростила получение лицензии на выпуск алкогольных напитков для небольших производителей винодельческой продукции. Такие изменение предусмотрены законопроектом № 6693, за который проголосовали 247 депутатов.

Так, небольшие производители вина не будут проходить обязательную аттестации на соответствие требованиям по обеспечению жизни и здоровья людей, охраны окружающей природной среды, полного технологического цикла производства, а также соответствие санитарным, пожарным, экологическим нормам и правилам.

Для получения лицензии небольшим производителям достаточно будет предоставить зарегистрированную декларацию соответствия материально-технической базы требованиям законодательства и договор с аккредитованной лабораторией.

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По мнению авторов документа, необходимость проведения аттестации сделала невозможным создание уникальных местных вин и легализации малых производителей винной продукции в сельской местности.

Под небольшими производствами винодельческой продукции имеются в виду предприятия, которые производят виноградные, плодово-ягодные вина и медовые напитки из материалов исключительно собственного производства. Виноград, ягоды и мед для таких виноматериалов также должны быть собственного производства.

Винная отрасль Украины пострадала от аннексии Крыма Россией в 2014 году, однако вскоре виноделие стало активнее развиваться на материковой части страны.

Ранее сообщалось, что оккупанты захотели продать все винные заводы Крыма. Сергей Аксенов заявил, что "от владения частным лицом тем или иным винодельческим предприятием Крым получает двойную выгоду". Ранее Аксенов называл крымские вина "достоянием России". По его словам, крымские вина "не уступают лучшим мировым образцам, завоевывая многочисленные награды на международных конкурсах".