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Рада отложила штрафы за хранение топлива без лицензии

6 июня, 13:32

Отсрочка важна для аграриев и горнодобывающих предприятий

Фото: Wikipedia

Верховная Рада отсрочила применение кштрафов в случае хранения горючего без наличия соответствующей лицензии. Такие санкции начнут применять с 1 января 2020 года. "За"  проголосовали 239 народных депутата при необходимом минимуме в 226 голосов.

Как отметила глава комитета Верховной Рады по вопросам налоговой и таможенной политики Нина Южанина, многие предприятия до сих пор не получили соответствующие лицензии.

"У нас с 1 июля начнут действовать положения по лицензированию оборота топлива. Однако во время подготовки к реализации этого законопроекта оказалось, что большое количество субъектов хозяйствования, особенно – предприятия агропромышленного комплекса, горнодобывающие, автотранспортные предприятия – не имеют некоторых из необходимых документов, чтобы получить лицензию на право на хранение топлива, а штрафы, которые начнут применяться с 1 июля, составляют 500 тысяч гривен", – сказала она.

Напомним, изменения относительно введения с 1 июля 2019 года лицензирования производства, оптовой, розничной продажи и хранения топлива, были приняты в конце 2018 года. Кроме того с 1 января 2019 года ужесточился контроль за оборотом топлива в Украине.

Ранее также сообщалось, что борьба с фальсификатом топлива обвалила импорт авиакеросина.

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Тег Рада, штрафы, Верховная Рада, топливо, лицензия, лицензии, лицензирование, Южанина

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Источник:

УНИАН

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