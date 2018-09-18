Рада поддержала изменения в закон "маски-шоу стоп"

Премьер-министр Гройсман отметил, что теперь ответственность правоохранителей за давление на бизнес будет более жесткой

Верховная Рада во вторник, 18 сентября, поддержала законопроект № 8490 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по совершенствованию обеспечения соблюдения прав участников уголовного судопроизводства и других лиц правоохранительными органами при осуществлении досудебного расследования". "За" проголосовали 321 народный депутат.

Отметим, принятый парламентариями документ реформирует закон "маски-шоу стоп", усиливая ответственность правоохранительных органов за злоупотребления с целью давления на бизнес – такие изменения анонсировал недавно премьер-министр Владимир Гройсман.

"Усиливаем инициативу МаскиШоуСтоп. 321 "За" – законопроект № 8490 принят в целом. Правоохранители, которые давят на бизнес, будут отвечать за свои неправомерные действия. Мы будем защищать тех, кто развивает экономику и создает рабочие места", – прокомменгтировал решение парламентариев премьер на своей странице в Twitter.

Напомним, 7 декабря в Украине вступил в силу закон об обязательной видеофиксации во время проведения обысков (№ 2213-VIII), который называют "маски-шоу стоп".

Закон, в частности, вводит обязательную видеофиксацию как во время обысков, так и при рассмотрении ходатайств следственным судьей. Видеозапись должна быть неотъемлемым приложением к протоколу обыска.

Нормы об использовании в ходе судебного разбирательства видеозаписывающей техники вступят в силу с 1 января 2019 года.

Ранее премьер-министр Гройсман пообещал жесткое наказание за нарушение закона "маски-шоу стоп". Он уточнил, что положения закона нередко нарушают как правоохранители, так и сами предприниматели, работающие в тени.

Также Гройсман решил бороться с "дурью" в правоохранительных органах и инициировал ряд проверок. По словам премьера, в Украине пришло время для "чистки" правоохранительных органов и проверяющих, которые могут оказывать давление на бизнес.