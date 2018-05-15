Рада упростила жизнь иностранным инвесторам в Украине

Верховная рада Украины приняла во втором чтении и в целом законопроект № 6141 "О содействии привлечению иностранных инвестиций". "За" проголосвали 244 народных депутата.

Закон вводит режим учета прав собственности иностранных клиентов глобальных хранителей или других финансовых посредников на ценные бумаги в депозитарной системе Украины. С этой целью в законодательство внесены новые правовые категории – "номинальный держатель", "счет в ценных бумагах номинального держателя".

"Сегодня иностранные инвесторы, чтобы купить украинские ценные бумаги, должны открывать счета в локальном депозитарии, то есть украинском юрлице. В прошлом были случаи, когда такие ценные бумаги исчезали... Глобальные инвесторы доверяют своим держателям ценных бумаг. Законопроектом предполагается, что международные банки могут стать депозитариями, по сути, номинальными держателями-депозитариями в нашей стране. Но также данным законопроектом предусмотрено, что они должны будут соблюдать требования по учету, раскрытию, соблюдению корпоративных процедур. Также они должны будут осуществлять, по сути, финансовый мониторинг по этим счетам", – пояснил представитель праламентского комитета по вопросам финансовой политики и банковской деятельности Павел Ризаненко.

Он пояснил, что принятие этого закона позволит иностранным инвесторам с меньшим количеством бюрократических процедур и с большим доверием инвестировать средства в украинские ценные бумаги.

При этом упрощенной процедурой не смогут воспользоваться представители страны-агрессора или компании, зарегистрированные в странах, которые не придерживаются стандартов FATF (Financial Action Task Force, Группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег, межправительственная организация).

Ранее в Европарламенте заявляли, что инвесторы неохотно заходят в Украину из-за коррупции.

В то же время, в 2017 году иностранные инвесторы заинтересовались IT-компаниями в Украине. Общий объем инвестиций в украинские IT-компании составил 265 млн долларов за 2017 год, что на 231% больше показателей 2016 года.