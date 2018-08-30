Развиваем и модернизируем: ДТЭК Энерго в І полугодии 2018 года инвестировал в предприятия 3,3 млрд грн

ДТЭК Энерго в январе-июне 2018 года инвестировал в модернизацию и развитие своих предприятий 3,3 млрд грн. Благодаря этому компания повышает энергонезависимость государства и обновляет мощности для эффективной работы в условиях нового рынка электроэнергии.

Ключевой задачей компании в угольном сегменте бизнеса на текущий год является вложение средств в увеличение добычи газового угля. Рост производства украинского угля позволит достичь государственную стратегическую цель – снизить зависимость Украины от импортного топлива.

Для этого компания за 6 месяцев ввела в эксплуатацию 17 лав на шахтах и планирует к концу года запустить еще 14 лав, чтобы по итогу 2018 года добыть 24,6 млн тонн газового угля. В І полугодии предприятия ДТЭК Павлоградуголь, ДТЭК Добропольеуголь и ОДО "Шахта "Белозерская" уже добыли 11,4 млн тонн угля.

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В сегменте генерации электроэнергии компания продолжает реализацию проектов по реконструкции энергоблоков ТЭС, а также завершает подготовку станций к прохождению высоких нагрузок во время отопительного сезона. Для этого за период июль-декабрь компания намерена закончить 14 плановых ремонтов, которые уже выполняются, а также начать и завершить 21 плановый ремонт на энергоблоках ТЭС.

Кроме того, во втором полугодии значительные усилия компании будут направлены на завершение проекта по переводу еще двух энергоблоков ДТЭК Приднепровской ТЭС с импортного антрацита на отечественный газовый уголь. В планах компании завершить перевод энергоблока №9 – в октябре, энергоблока №10 – в декабре текущего года. Благодаря этому станция в дальнейшем будет работать исключительно на украинском угле.