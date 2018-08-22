В Украине создали уникальный комплекс для добычи угля
Одними из первых заказчиков стали поляки, говорят, это лучшее предложение в соотношении "цена – качество" на международном рынке
На заводе "Корум "Свет Шахтера" создали уникальный "Лавный комплекс" для добычи угля.
Эта установка, похожая на большую мясорубку, разбивает породу и отправляет измельченные кусочки на конвейер.
Комплекс может добывать в сутки до 12-ти тысяч тонн угля благодаря увеличенной производительности.
Желающих купить такие установки или их части хватает. Одними из первых заказчиков стали поляки. Говорят, это лучшее предложение в соотношении "цена – качество" на международном рынке.
Каждый проект комплекса разрабатывают индивидуально.
"Под каждого клиента вырабатывается свое решение, которое помогает ему добиваться высокой эффективности. Оно зависит от массы факторов", – говорит Михаил Потапов, в. о. генерального директора Corum Group.
Ранее сообщалось, что в Европе рекордно подорожал уголь.
Напомним, премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что министр энергетики Игорь Насалик должен найти инвестиции для угольной отрасли в Украине и наладить стабильную работу государственных шахт.
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