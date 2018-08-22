В Украине создали уникальный комплекс для добычи угля

Одними из первых заказчиков стали поляки, говорят, это лучшее предложение в соотношении "цена – качество" на международном рынке

На заводе "Корум "Свет Шахтера" создали уникальный "Лавный комплекс" для добычи угля.

Эта установка, похожая на большую мясорубку, разбивает породу и отправляет измельченные кусочки на конвейер.

Комплекс может добывать в сутки до 12-ти тысяч тонн угля благодаря увеличенной производительности.

Желающих купить такие установки или их части хватает. Одними из первых заказчиков стали поляки. Говорят, это лучшее предложение в соотношении "цена – качество" на международном рынке.

Каждый проект комплекса разрабатывают индивидуально.

"Под каждого клиента вырабатывается свое решение, которое помогает ему добиваться высокой эффективности. Оно зависит от массы факторов", – говорит Михаил Потапов, в. о. генерального директора Corum Group.

Ранее сообщалось, что в Европе рекордно подорожал уголь.

Напомним, премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что министр энергетики Игорь Насалик должен найти инвестиции для угольной отрасли в Украине и наладить стабильную работу государственных шахт.