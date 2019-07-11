Рекордная сделка: IBM завершил покупку Red Hat

Руководители поглощенной компании останутся при своих должностях

Фото: REUTERS/Sergio Perez.

Крупнейший мировой поставщик компьютерных услуг IBM завершил покупку разработчика программного обеспечения Red Hat в рамках сделки на сумму около 34 млрд долларов. Она стала крупнейшей покупкой в истории IBM и одной из рекордных для отрасли в целом.

IBM уточняет, что Red Hat по-прежнему будет возглавлять главный исполнительный директор Джим Уайтхерст, который теперь будет подчиняться CEO IBM Джинни Рометти. Штаб-квартира Red Hat останется в городе Роли (административный центр штата Северная Каролина).

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После приобретения Red Hat на облачный бизнес будет приходиться около четверти выручки IBM против всего 4% в 2013 году.

Выручка Red Hat по итогам финансового года, который завершился в феврале, увеличилась на 15% и составила 3,4 млрд долларов. В марте-апреле она выросла также на 15% – до 934 млн долларов. В Капитализация IBM за последние 12 месяцев сократилась на 3,9%, однако с начала текущего года она подскочила на 22,6% и составляет сейчас около 124,6 млрд долларов.

Напомним, также IBM расширяет свою деятельность в сторону криптовалютных технологий. Так, IBM получила патент на систему безопасности на базе блокчейна. Это может помочь в предотвращении разных типов хакерских атак.

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