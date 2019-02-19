Рева объяснил, кого касается законопроект о противодействии незадекларированного труда
По словам министра, о физических лицах-предпринимателях речь не идет
В законопроекте относительно усиления защиты прав работников и противодействия применению незадекларированной труда физических лиц-предпринимателей не идет.
Об этом сказал министр социальной политики Андрей Рева в эфире одного из украинских телеканалов , сообщает Укринформ.
"Я хочу успокоить: о физических лицах-предпринимателях речь не идет. Они как работали, так и будут работать, но тех, кто пытается использовать эти государственные механизмы для минимизации своих платежей в бюджет – с ними мы будем бороться, что бы они о нас не говорили", – сказал Рева.
"Когда они, используя эти государственные механизмы, направленные для мелких предпринимателей, минимизируют свои собственные затраты на уплату налогов, то они в первую очередь обкрадывают своих работников, и всех присутствующих в зале", – отметил Рева.
Как известно, на сайте Министерства социальной политики 6 февраля 2019 года вынесен на общественное обсуждение законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усиления защиты прав работников и противодействия применению незадекларированного труда".
Напомним, с октября в Украине стартовали масштабные проверки бизнеса - масштабная "охота" на предпринимателей, которые платят зарплаты в конвертах. В Кабмине говорят, что будут проверять всех без исключения.
При этом премьер-министр Владимир Гройсман поручил профильным ведомствам донести до работодателей информацию о штрафах за отсутствие оформления трудовых отношений с работниками.
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