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Рева объяснил, кого касается законопроект о противодействии незадекларированного труда

Сегодня, 03:28

По словам министра, о физических лицах-предпринимателях речь не идет

Фото: Олег Федонюк / Facebook
Фото: Олег Федонюк / Facebook.
Рева объяснил, кого касается законопроект о противодействии незадекларированного труда //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/96b/0fe/5c496b0fea9fe.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/96b/0fe/5c496b0fea9fe.jpg Бизнес По словам министра, о физических лицах-предпринимателях речь не идет

В законопроекте относительно усиления защиты прав работников и противодействия применению незадекларированной труда физических лиц-предпринимателей не идет.

Об этом сказал министр социальной политики Андрей Рева в эфире одного из украинских телеканалов , сообщает Укринформ.

"Я хочу успокоить: о физических лицах-предпринимателях речь не идет. Они как работали, так и будут работать, но тех, кто пытается использовать эти государственные механизмы для минимизации своих платежей в бюджет – с ними мы будем бороться, что бы они о нас не говорили", – сказал Рева.

Он пояснил, что "речь идет о тех работодателях, которые пытаются минимизировать свои налоговые выплаты налоговые, используя инструменты, которые государство дает не на поддержку крупного бизнеса, а на поддержку малого бизнеса".

"Когда они, используя эти государственные механизмы, направленные для мелких предпринимателей, минимизируют свои собственные затраты на уплату налогов, то они в первую очередь обкрадывают своих работников, и всех присутствующих в зале", – отметил Рева.

В то же время, премьер-министр Украины Владимир Гройсман отметил, что законопроект не рассматривался на заседании правительства и пока только вынесен на обсуждение общественности.

Как известно, на сайте Министерства социальной политики 6 февраля 2019 года вынесен на общественное обсуждение законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усиления защиты прав работников и противодействия применению незадекларированного труда".

Напомним, с октября в Украине стартовали масштабные проверки бизнеса - масштабная "охота" на предпринимателей, которые платят зарплаты в конвертах. В Кабмине говорят, что будут проверять всех без исключения.

При этом премьер-министр Владимир Гройсман поручил профильным ведомствам донести до работодателей информацию о штрафах за отсутствие оформления трудовых отношений с работниками. 

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Тег законопроект, Минсоцполитики, Рева, фоп, ФЛП

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