Россияне потеряли веру в честный бизнес

Опрос показал, что жители РФ уже не надеются на помощь и поддержку государства

Фото: Getty Images

Россияне потеряли веру в честный бизнес //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/d17/826/5c6d178262107.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/d17/826/5c6d178262107.jpg 2019-02-20T11:03:00+02:00 Бизнес Опрос показал, что жители РФ уже не надеются на помощь и поддержку государства

Почти две трети – 62% - россиян считают, что в РФ невозможно вести честный бизнес. Противоположной точки зрения придерживаются 34% опрошенных жителей России. Об этом свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ.

Как показало исследование, 25% россиян хотят иметь свой бизнес, а 63% не хотели бы заниматься предпринимательской деятельностью. Среди основных препятствий для ведения своего дела в РФ были названы высокие налоги (25% участников опроса), бюрократия (22%), коррупция (9%).

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При этом каждый десятый участник (10%) опроса сообщил, что у него есть свой бизнес, тогда как в 1991 году таких респондентов было 2%, в 2008 году – 4%, в 2017 году – 7%.

"Сомнения в том, возможно ли в современной России вести честный бизнес, пока не преодолены. Но отношение к предпринимательству как профессии, к его социальным эффектам стало существенно лучше, чем прежде. ... Вероятно, надежды на помощь и поддержку государства в нынешних условиях настолько ослабли, что развитие предпринимательства видится не таким уж фантастичным способом улучшения экономической ситуации в стране. Осталось, по мнению респондентов, только побороть высокие налоги и бюрократию", - отметил генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров.

Напомним, еще один опрос показал - почти половина россиян считает, что страна движется по неверному пути. Впрочем, деятельность Владимира Путина на посту президента РФ все равно одобряют 64% россиян.

Также мы писали, что россияне назвали своими главными врагами США и Украину, а террористическая организация "Исламское государство", оказалась в конце списка.

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