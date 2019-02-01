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Почти половина россиян заявили, что страна движется по неверному пути

Вчера, 00:29

Этот показатель достиг максимума за последние 12 лет

Фото: Getty Images
Почти половина россиян заявили, что страна движется по неверному пути //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/376/9c0/5c53769c09af7.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/376/9c0/5c53769c09af7.jpg Россия Этот показатель достиг максимума за последние 12 лет

Количество россиян, которые считают, что сегодня страна движется по неверному пути, превысило число тех, кто придерживается противоположного мнения, следует из январского опроса, проведенного Левада центром.

Согласно данным исследования, мнение о неверном пути высказали 45% участников опроса – наибольшее количество за последние 12 лет; о том, что дела в стране идут в правильном направлении, заявили 42% респондентов, еще 13% опрошенных затруднились дать ответ на поставленный вопрос.

Деятельность Владимира Путина на посту президента РФ одобряют 64% россиян, не одобряют 34% респондентов, отмечается в опросе.

Работой Дмитрия Медведева на посту председателя правительства, согласно данным социологов Левада центра, довольны 33% респондентов, недовольны 66%; деятельность кабинета министров при этом одобряют 38% опрошенных, не одобряют 61% участников опроса.

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Россияне в большинстве своем негативно относятся к деятельности Госдумы: об отрицательном отношении к нижней палате парламента заявили 64% опрошенных; положительную оценку этому институту власти дали 33% респондентов.

Деятельность губернаторов (в Москве – мэра столицы) одобряют более половины россиян – 58%, не одобряют 39% граждан, отмечается в опросе Левада центра.

Ранее сообщалось, что абсолютное большинство опрошенных социологами россиян выступили категорически против повышения пенсионного возраста.

Также мы писали, что россияне назвали своими главными врагами США и Украину, а террористическая организация "Исламское государство", оказалась в конце списка.

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Тег Россия, Путин, Медведев, опрос, россияне, правительство, госдума

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Источник:

Интерфакс-Украина

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