Российский "Яндекс" купил права на показ сериала "Слуга народа"

Россияне будут смотреть шоу по платной подписке

Кадр из сериала "Слуга народа".

Российская компания "Яндекс" приобрела эксклюзивные права на показ в интернете на территории РФ сериала "Слуга народа", в котором исполнил главную роль нынешний президент Украины Владимир Зеленский. Об сообщает Meduza.

По данным издания, с 24 мая дня россияне смогут смотреть этот сериал по платной подписке на сервисе "КиноПоиск".

Как известно, сервисы "Яндекса" (включая "КиноПоиск") заблокированы в Украине. Российские ресурсы утратили лицензию в Украине из-за предоставления данных со своих серверов правоохранительным органам и оборонным ведомствам РФ.

"Яндекс" приобрел права на показ у международного дистрибьютора, шведской компании Eccho rights. Eccho Rights — международная компания по управлению правами с офисами в Стокгольме, Стамбуле, Мадриде и Маниле.

С 22 мая сериал "Слуга народа" был заблокирован на территории России по просьбе правообладателя.

Напомним, в 2017 году в Украине запретили показ сериала "Сваты". Причиной стало то, что снявшийся в сериале россиский актер Федор Добронравов якобы посещал Крым и поддержал его аннексию. В марте 2019 Добронравову разрешили въезжать на территорию Украины, а запрет на показ сериала "Сваты" был снят по решению суда.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Российский "Яндекс" купил права на показ сериала "Слуга народа"". Другие Бизнес новости смотрите в блоке "Последние новости"