Ryanair задумался о "дочке" в Украине

Сегодня, 14:36

Глава лоукостера назвал условия для появления украинского представительства 

Фото: AFP
Фото: AFP

Лоукост-авиаперевозчик Ryanair, который с октября 2018 года начнет полеты в Киев и Львов, не исключает в будущем открытия в Украине дочерней компании. Об этом заявил глава компании Майкл О'Лири.

По его словам, перед открытием "дочки" в Украине Ryanair должен развить сеть в Украине. 

"Сначала учатся ходить, потом бегать. Сначала будем работать в двух аэропортах, потом 4-5 аэропортов. Одну, может, две базы откроем. После открытия баз, возможно, мы откроем ремонтный центр, IT- составляющую, после этого уже можно будет думать об открытии дочки в Украине. Это то, что обсуждалось и то, что мы будем и дальше активно рассматривать. Вопрос в том, как быстро мы сможем развиться в Украине. Нас сейчас ограничивает недостаток самолетов", – резюмировал О'Лири.

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Он уверен, что в Украине Ryanair будет развиваться активнее, чем в соседней Польше.

"У нас есть уверенность, что в ближайшие два года как минимум два больших аэропорта будут добавлены. И больше маршрутов из Киева и Львова. Следующий большой этап, который мы уже обсуждали с министром [инфраструктуры Владимиром Омеляном] – это возможность открытия баз в Украине. Это может случиться, когда у нас уже будут работать 3-4 аэропорта и определенное количество маршрутов. Мы ожидаем, что в Украине будем расти быстрее, чем в Польше", – сказал О'Лири.

Напомним, сегодня, 23 марта, опубликован официальный список рейсов Ryanair в Украине. В целом рейсы будут осуществляться в шесть стран Европы с октябре 2018 года. Билеты на самолеты лоукостера в Украине будут стоить дешевле, чем в среднем по Европе – цены стартуют от 10 евро.
Украина, Ryanair

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Источник:

Интерфакс-Украина

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