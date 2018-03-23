Ryanair пришел в Украину: почем будут билеты и куда назначены рейсы
Украинская власть довольна условиями соглашения с крупнейшим лоукостером Европы
Украина договорилась с крупнейшим европейским лоукостером Ryanair. Авиакомпания начнет полеты из нашей страны уже в октябре 2018 года.
Летать Ryanair будет пока что из двух аэропортов – "Борисполь" (Киев) и "Львов". Эти воздушные гавани уже заключили договоры с ирландским бюджетным перевозчиком. .
Цены на билеты Ryanair в Украине
Президент Украины Петр Порошенко заявил, что большинство украинцев сможет купить билеты на рейсы Ryanair по 10 евро.
Средняя стоимость билетов для украинцев составит менее 40 евро, в то время как в Европе тариф авиакомпании составляет в среднем 49 евро.
"Я получил абсолютно конкретную информацию, которая меня устраивает. Значительная часть мест в самолете первое время будет продаваться по цене 10 евро. В большинстве направлений полетов Ryanair, а это 10 направлений из Киева и пять направлений из Львова, средняя стоимость билета для Украины будет ниже 40 евро. Это очень конкурентные цены. И компания рассчитывает за первый год перевезти миллион украинцев", – отметил президент.
Ryanair уже начал продажу билетов на осенние рейсы в своей системе бронирования.
Рейсы Ryanair из Киева и Львова
Ryanair рейсы по 10 направлениям из Киева и по пяти из Львова.
- Барселона – Киев-Борисполь: 4 раза в неделю;
- Братислава – Киев-Борисполь: 3 в неделю;
- Варшава-Модлин – Киев-Борисполь: 4 в неделю;
- Вильнюс – Киев-Борисполь: 3 в неделю;
- Вроцлав – Киев-Борисполь: 3 в неделю;
- Гданьск – Киев-Борисполь: 2 в неделю;
- Дублин – Киев-Борисполь: 2 в неделю;
- Краков – Киев-Борисполь: 3 в неделю;
- Познань – Киев-Борисполь: 2 в неделю;
- Стокгольм-Скавста – Киев-Борисполь: 3 в неделю;
- Варшава-Модлин – Львов: 3 в неделю;
- Дюссельдорф-Веце – Львов: 3 в неделю;
- Краков – Львов: 3 в неделю;
- Мемминген – Львов: 2 в неделю;
- Лондон-Станстед – Львов: 3 в неделю.
В целом рейсы будут осуществляться в шесть стран Европы.
Планы Ryanair в Украине
Останавливаться на достигнутом лоукостер не собирается – в Украине могут появиться внутренние рейсы Ryanair. "Мы будем изучать возможность открытия внутренних рейсов. Будем надеяться, может, не в столь отдаленном будущем", – заявил глава компании Майкл О'Лири.
Об этом руководство авиакомпании попросил президент Петр Порошенко – чтобы развивать конкуренцию на рынке внутренних авиаперевозок.
"Я обратился к нашим партнерам Ryanair с просьбой проанализировать и создать конкурентные возможности перевозок пассажиров внутри Украины. Получил положительный и одобрительный ответ. Потому что конкуренция – это движение вперед, а Ryanair – очень сильный конкурент", – отметил Порошенко.
Кроме того, Ryanair планирует заключить договоры с региональными аэропортами.
"Будем говорить даже об открытии баз не только в Киеве и во Львове, а также и в других городах Украины", – сказал О'Лири. Ранее сообщалось, что Ryanair планирует осуществлять рейсы из аэропортов Одессы и Харькова.
Также, по словам украинакого президента, возможно открытие IT-центра Ryanair в Украине. "Моя команда тщательно обсудила с ними возможность создания тут IT-центра. Ryanair и Украина славятся своими айтишниками", – сказал Порошенко.
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