Ryanair пришел в Украину: почем будут билеты и куда назначены рейсы

Украина договорилась с крупнейшим европейским лоукостером Ryanair. Авиакомпания начнет полеты из нашей страны уже в октябре 2018 года.

Летать Ryanair будет пока что из двух аэропортов – "Борисполь" (Киев) и "Львов". Эти воздушные гавани уже заключили договоры с ирландским бюджетным перевозчиком. .

Цены на билеты Ryanair в Украине

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что большинство украинцев сможет купить билеты на рейсы Ryanair по 10 евро.

Средняя стоимость билетов для украинцев составит менее 40 евро, в то время как в Европе тариф авиакомпании составляет в среднем 49 евро.

"Я получил абсолютно конкретную информацию, которая меня устраивает. Значительная часть мест в самолете первое время будет продаваться по цене 10 евро. В большинстве направлений полетов Ryanair, а это 10 направлений из Киева и пять направлений из Львова, средняя стоимость билета для Украины будет ниже 40 евро. Это очень конкурентные цены. И компания рассчитывает за первый год перевезти миллион украинцев", – отметил президент.

Ryanair уже начал продажу билетов на осенние рейсы в своей системе бронирования.

Рейсы Ryanair из Киева и Львова

Ryanair рейсы по 10 направлениям из Киева и по пяти из Львова.

Барселона – Киев-Борисполь: 4 раза в неделю;

Братислава – Киев-Борисполь: 3 в неделю;

Варшава-Модлин – Киев-Борисполь: 4 в неделю;

Вильнюс – Киев-Борисполь: 3 в неделю;

Вроцлав – Киев-Борисполь: 3 в неделю;

Гданьск – Киев-Борисполь: 2 в неделю;

Дублин – Киев-Борисполь: 2 в неделю;

Краков – Киев-Борисполь: 3 в неделю;

Познань – Киев-Борисполь: 2 в неделю;

Стокгольм-Скавста – Киев-Борисполь: 3 в неделю;

Варшава-Модлин – Львов: 3 в неделю;

Дюссельдорф-Веце – Львов: 3 в неделю;

Краков – Львов: 3 в неделю;

Мемминген – Львов: 2 в неделю;

Лондон-Станстед – Львов: 3 в неделю.

В целом рейсы будут осуществляться в шесть стран Европы.

Планы Ryanair в Украине

Останавливаться на достигнутом лоукостер не собирается – в Украине могут появиться внутренние рейсы Ryanair. "Мы будем изучать возможность открытия внутренних рейсов. Будем надеяться, может, не в столь отдаленном будущем", – заявил глава компании Майкл О'Лири.

Об этом руководство авиакомпании попросил президент Петр Порошенко – чтобы развивать конкуренцию на рынке внутренних авиаперевозок.

"Я обратился к нашим партнерам Ryanair с просьбой проанализировать и создать конкурентные возможности перевозок пассажиров внутри Украины. Получил положительный и одобрительный ответ. Потому что конкуренция – это движение вперед, а Ryanair – очень сильный конкурент", – отметил Порошенко.

Кроме того, Ryanair планирует заключить договоры с региональными аэропортами.

"Будем говорить даже об открытии баз не только в Киеве и во Львове, а также и в других городах Украины", – сказал О'Лири. Ранее сообщалось, что Ryanair планирует осуществлять рейсы из аэропортов Одессы и Харькова.

Также, по словам украинакого президента, возможно открытие IT-центра Ryanair в Украине. "Моя команда тщательно обсудила с ними возможность создания тут IT-центра. Ryanair и Украина славятся своими айтишниками", – сказал Порошенко.