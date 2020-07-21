Самые богатые люди планеты: Маск впервые попал в топ-5

Благодаря успеху Tesla и SpaceX американский бизнесмен поднялся до пятерки богатейших людей

Американский изобретатель и бизнесмен Илон Маск, чья компания ранее в этом году совершила первый успешный коммерческий запуск человека в космос, впервые вошел в пятерку богатейших людей планеты.

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Об этом сообщает издание Forbes, оценивая состояние 49-летнего главы компаний Tesla и SpaceX в 74,2 млрд долларов, благодаря чего он с начала года поднялся с 37-ой на 5-ю строчку в рейтинге самых обеспеченных людей.

Первое место в списке уже третий год подряд уверенно удерживает глава корпорации Amazon и обладатель состояния в 189 млрд долларов Джефф Безос.

В пятерке самых богатых ему уступают только гендиректор французской группы люксовых брендов LVMH (Louis Vuitton Moet Hennessy) Бернар Арно с 113,8 млрд, сооснователь Microsoft и филантроп Билл Гейтс (113,4 млрд) и глава Facebook Марк Цукерберг (90,3 млрд).

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Напомним, на прошлой неделе хакеры взломали учетные записи Илона Маска, Билла Гейтса и Джеффа Безоса в Twitter, разместив в них сообщения с предложением подписчикам перечислить биткойны на указанный счет.

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Также ранее Маск представил межпланетный корабль для покорения Марса. Больше об этом – видеосюжете:

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