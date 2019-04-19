Новая, но уже грязная: чем опасна одежда из масс-маркета

Специалисты рассказали, как уберечь себя от болезней после покупки вещей

Пока украинцы активно зарабатывают на продаже старых вещей, специалисты предупреждают: даже новая одежда из масс-маркета потенциально опасна для здоровья. Вещи при продаже могут быть уже грязными, ведь никто не знает, сколько человек их примеряло. "Сегодня" решили разобраться, заботятся ли в магазинах о чистоте товара.

В магазинах напоминают: по закону, возврату не подлежат кожаные перчатки и нательное белье. Весь остальной товар можно вернуть в магазин при наличии чека, бирок и товарного вида. Ведь вещь снова будет выставлена на продажу.

"Если видно, что товар был ношенный, мы не можем его принять. Если клиент будет против – это возможно решить через экспертизу", – отмечает директор магазина одежды Ирина Сидорча.

И дело не только в том, что после носки вещь уже где-то порвана, растянута или потерта. Главная опасность – на коже, которая касалась одежды.

"Одежду может примерять любой человек. Поэтому риск заражения педикулезом, коростой, грибковыми инфекциями – он есть", – предостерегает врач-дерматолог Оксана Пахнюк.

Высыпания или раздражения появляются не сразу, а потому их редко связывают с примеркой одежды. При этом купленная вещь уже может быть носителем опасных бактерий, которые появились на ней после нескольких примерок.

"После примерок мы обязательно вещи отпариваем, потому что товар в торговом зале должен быть надлежащего вида", – уверяет Ирина.

Но такого порядка придерживаются далеко не везде, ведь закон этого не требует.

"Законодательство не прописало. Есть для того фирменный стандарт. Но когда покупатель берет чтото на примерку, у него не просят справку о болезнях", – отмечает исполнительный директор Союза потребителей Украины Максим Несмиянов.

Поэтому единственный выход – обезопасить себя самому.

"Идя на шопинг, возьмите с собой футболку, носки, если собираетесь примерять обувь, и одноразовую шапочку для головных уборов", – советует врач-дерматолог Оксана Пахнюк.

А прежде чем надевать купленную вещь, выгладьте ее или обработайте паром. Аллергию могут вызывать даже краска или химические компоненты самой ткани.

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