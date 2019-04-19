Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,69
30,16
УКР
Главная Больше  Последние новости Украины

Новая, но уже грязная: чем опасна одежда из масс-маркета

Сегодня, 08:12

Специалисты рассказали, как уберечь себя от болезней после покупки вещей


Пока украинцы активно зарабатывают на продаже старых вещей, специалисты предупреждают: даже новая одежда из масс-маркета потенциально опасна для здоровья. Вещи при продаже могут быть уже грязными, ведь никто не знает, сколько человек их примеряло. "Сегодня" решили разобраться, заботятся ли в магазинах о чистоте товара.

В магазинах напоминают: по закону, возврату не подлежат кожаные перчатки и нательное белье. Весь остальной товар можно вернуть в магазин при наличии чека, бирок и товарного вида. Ведь вещь снова будет выставлена на продажу.

"Если видно, что товар был ношенный, мы не можем его принять. Если клиент будет против – это возможно решить через экспертизу", – отмечает директор магазина одежды Ирина Сидорча.

И дело не только в том, что после носки вещь уже где-то порвана, растянута или потерта. Главная опасность – на коже, которая касалась одежды.

"Одежду может примерять любой человек. Поэтому риск заражения педикулезом, коростой, грибковыми инфекциями – он есть", – предостерегает врач-дерматолог Оксана Пахнюк.

Высыпания или раздражения появляются не сразу, а потому их редко связывают с примеркой одежды. При этом купленная вещь уже может быть носителем опасных бактерий, которые появились на ней после нескольких примерок.

"После примерок мы обязательно вещи отпариваем, потому что товар в торговом зале должен быть надлежащего вида", – уверяет Ирина.

Но такого порядка придерживаются далеко не везде, ведь закон этого не требует.

"Законодательство не прописало. Есть для того фирменный стандарт. Но когда покупатель берет чтото на примерку, у него не просят справку о болезнях", – отмечает исполнительный директор Союза потребителей Украины Максим Несмиянов.

 Поэтому единственный выход – обезопасить себя самому. 

"Идя на шопинг, возьмите с собой футболку, носки, если собираетесь примерять обувь, и одноразовую шапочку для головных уборов", – советует врач-дерматолог Оксана Пахнюк.

А прежде чем надевать купленную вещь, выгладьте ее или обработайте паром. Аллергию могут вызывать даже краска или химические компоненты самой ткани. 

Напомним, ранее "Сегодня" разобрались, что дешевле – купить пальто на весну или сшить его.

Кроме того, мы провели эксперимент и выяснили, можно ли стильно одеться на 1000 гривен, если хочется чего-то модного, а бюджет ограничен.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег видео, шопинг, одежда, болезни, опасность, вещи

Вы сейчас просматриваете новость " Новая, но уже грязная: чем опасна одежда из масс-маркета". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Made in Ukraine: почему украинцы вынуждены покупать одежду из Китая

16 апреля, 10:55

Из-за дешевой рабочей силы в Украине шьют одежду

Купальник из пластика: украинские дизайнеры создают одежду из вторсырья

5 апреля, 14:36

В Украине развивается "сознательная мода"

Одежда, квартплата и авто: сколько тратят в Бельгии и в Украине

25 марта, 22:39

В Киеве что-то оказалось в разы дешевле, а что-то наоборот – дороже, чем в Брюсселе

Що спільного між швацьким бізнесом та мораторієм на продаж землі в Україні

15 марта, 15:41

Новая девушка Фарфана покорит вас своими перуанскими формами

Черная метка: 7 актеров из «Улиц разбитых фонарей» ушли из жизни

Свежесть и чистота: как избавиться от плесени в стиральной машине

Пока, столица: Наталья Могилевская переехала жить в Харьков

Дженнифер Энистон впервые станет мамой в 50 лет

Как стирать пуховик в стиральной машине

Как и чем помогают перекаты с пятки на носок

За фото новорожденного сына турецкого актера дают миллионы

Старый таец десять лет ждет у обочины дороги дочь

Алена Омаргалиева показала соблазнительную фигуру

Неубиваемый телефон, который не горит в огне и в воде не тонет

Самые актуальные образы для городских модниц

Продукты по нормам Европейского Союза: к чему идет Украина

Вчера, 07:37

Наша страна должна постепенно приближать пищевое законодательство к европейским нормам

"Такого феномена избирательной кампании не было ни в одной стране мира": интервью с послом Канады в Украине

17 апреля, 07:39

По словам Романа Ващука, украинцы столетиями скептически относились к власти, хотя сейчас подобные тенденции существуют и на Западе

Пять лет после войны: как ВСУ освобождали захваченный Славянск и чем город живет сегодня

17 апреля, 07:00

ВСУ встречали с радостью, иллюзии о РФ разбились о реальность, а горожане мечтают о порядке

ТОП-кошельки страны: сколько заработали и приобрели Турчинов, Гройсман, Луценко и Смолий

17 апреля, 07:00

Мы изучили отчеты о доходах первых лиц за 2018 год

В сети появились первые снимки с похорон Юлии Началовой

Самые красивые дамы UFC выдали классный бой. Силикон не помешал

Какой цвет волос больше всего подходит под твой цвет глаз?