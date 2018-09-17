Скандал в Amazon: сотрудники компании "сливали" данные и брали взятки

Сегодня, 11:08

В корпорации началось масштабное внутреннее расследование

Фото: AFP
Фото: AFP

Интернет-магазин Amazon начал масштабное внутреннее расследование из-за утечки данных и фактов получения взяток сотрудниками компании. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

По данным издания, сотрудники Amazon продавали внутренние данные и другую конфиденциальную информацию, которая позволяла более эффективно продвигать продукцию на платформе интернет-магазина сторонним компаниям.

Сотрудники предоставляли данные о системе подбора наименований товаров, а также принципах их оценки. Кроме того, были случаи удаления отрицательных отзывов и восстановления удаленных аккаунтов.

Размеры взяток могли составлять от 80 до 2 тысяч долларов, сообщают источники.

Наиболее широко такая практика применялась в Китае, где за каждый удаленный негативный комментарий компании платили сотрудникам по 300 долларов. Деньги поступали преимущественно наличными.

В самой компании подтвердили информацию о начале расследования. Там заявили, что у компании есть строгая политика и кодекс чести, и каждый, кто его нарушает, попадет под юридические или уголовные санкции.

Отмечается, что Amazon проводит внутреннее расследование во всех международных представительствах.

Напомним, ранее Amazon стал третьей в истории компанией с капитализацией выше триллиона долларовКапитализация Apple достигла этой отметки в начале августа-2018. Китайская PetroChina стоила триллион в 2007 году, но потом резко подешевела.

Также Amazon стал самым дорогим брендом 2017 года.

Как известно, глава и основатель компании Джефф Безос является самым богатым человеком в истории. В июле-2018 его состояние превысило 150 млрд долларов:
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