Скандал в Nissan продолжается: стало известно о новом увольнении

/ Фото: AFP

Президент японской автомобильной компании Nissan Хирото Саикава намерен покинуть свой пост на фоне продолжающегося скандала с финансовыми махинациями. Конкретные сроки его отставки и будущий преемник не определены.

Агентство Kyodo отмечает, что Саикава таким образом хочет взять на себя ответственность за получение завышенных бонусов во время пребывания на своем посту, в чем он ранее признался.

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Размер соответствующих бонусных выплат в Nissan определялся из расчета уровня стоимости акций компании — такую систему в японском автомобильном концерне ввели, исходя из желания стимулировать руководство предпринимать более активные действия, направленные на развитие корпорации и увеличение ее доходов.

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Японская компания Nissan продолжает оставаться в центре внимания на фоне скандала с бывшим главой франко-японского автомобильного альянса Renault — Nissan — Mitsubishi Карлосом Гоном. Гон и бывший член совета директоров Nissan Грег Келли были арестованы Токийской прокуратурой 19 ноября прошлого года. Как утверждается, Гон не задекларировал должным образом размеры своего вознаграждения в 9 млрд иен (более 80 млн долларов) в качестве председателя совета директоров Nissan с 2010 года по 2018 год. Ему предъявлена также серия других обвинений, которые арестованный не признает.

В апреле 2019 года Гона освободили из тюрьмы и отправили под домашний арест под залог в 500 млн иен (примерно 4,5 млн долларов). Он должен находиться в своей токийской квартире и не имеет права встречаться даже с женой без разрешения суда. После этого Карлос Гон в видеообращении заявил о заговоре.

(c) 2019 Thomson Reuters

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