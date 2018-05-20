Слабые надежды: какие отрасли в Украине теряют уверенность в будущем

Предприятия бизнес-климату в стране выставляют более высокие оценки, чем своей деловой уверенности: "в целом, неплохо, но не для нас"

Госстат ежеквартально опрашивает предприятия пяти отраслей об их оценке текущего уровня деловой их активности и ближайших перспектив. Недавно были опубликованы результаты опроса, проведенного в мае. Сайт "Сегодня" выбрал самое важное из отчета статистического ведомства.

Ожидания промышленных предприятий

Во II кв. 2018 года индикатор деловой уверенности в промышленности в целом снизился по сравнению с I кв. на 0,2 п.п. и составляет -2,8%, в перерабатывающей промышленности он снизился на 1,3 п.п. и составляет -3,7%. При этом индикатор делового климата в промышленности в целом снизился на 0,3 п.п., до 1,2%, в перерабатывающей он понизился также на 0,3 п.п., до 1,1%.

То есть, респонденты деловому климату выставляют более высокие оценки, чем свой уверенности.

Составляющие для расчета упомянутых индикаторов имеют такие значения балансов:

оценка текущего объема заказов на производство продукции (спроса) в промышленности составляет (-30%), в перерабатывающей промышленности – (-33%) – это очень низкие оценки;

ожидания относительно объема производства продукции в апреле-июне в промышленности составляют 16%, в перерабатывающей промышленности – 15%, т.е. надежда на рост;

оценка текущего объема запасов готовой продукции в промышленности составляет (-6%), в перерабатывающей промышленности – -7% – запасов мало;

оценка объема производства продукции за январь-март в промышленности составляет (-5%), в перерабатывающей промышленности – -9%, т.е. респонденты хотели бы и могли бы произвести больше;

оценка текущего объема иностранных заказов на производство продукции (экспортного спроса) в промышленности составляет -19%, в перерабатывающей промышленности – -23% – такой спрос очень низкий.

Чего ждут респонденты во II кв. по сравнению с предыдущим кварталом:

роста отпускных цен на продукцию промышленности;

увеличения количества работников;

снижения влияния такого сдерживающего промышленное производство фактора, как финансовые ограничения, и одновременное усиление влияния фактора недостаточного спроса;

сниженияна 0,4 п.п. загрузки производственных мощностей, которая в среднем составляет 67,5%;

обеспеченности заказами такой же, как и в I кв. – в среднем на 4 месяца работы.

Ожидания строительных предприятий

Индикатор деловой уверенности в строительстве снизился за квартал на 1,9 п.п. и составляет (-21,5%), т.е. уверенность очень слабая.

Составляющие для расчета этого индикатора имеют такие значения балансов:

оценка текущего объема заказов составляет -45%, т.е. запасов почти у всех мало;

ожидания относительно изменений количества работников в апреле-июне 2018 г. – 2%, т.е. есть слабые надежды на рост.

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У респондентов таковы ожидания относительно их деловой активности на II кв. по сравнению с предыдущим:

рост цен на работы, выполняемые строительными предприятиями;

снижение влияния такого сдерживающего строительную деятельность фактора, как нехватка рабочей силы, при этом наиболее сдерживающим фактором остаются финансовые ограничения;

обеспеченность заказами на строительные работы, как и в I кв., в среднем составляет 5 месяцев.

Ожидания предприятий розничной торговли

Индикатор деловой уверенности в розничной торговле за квартал не изменился и составляет 5,3%, т.е. розничники довольно уверенны в своих бизнес-перспективах.

Составляющие для расчета этого индикатора имеют такие значения балансов:

по объему продаж (обороту) в январе-марте – -8%, а ожидания по этому показателю во II кв. составляют 22%;

оценка текущего объема запасов товаров составляет -2%.

В целом у розничников выявлены такие ожидания относительно состояния их деловой активности на II кв. по сравнению с предыдущим кварталом:

увеличение объема заказов товаров в розничной торговле;

увеличение количества работников;

рост цен реализации товаров в розничной торговле.

Ожидания сельскохозяйственных предприятий

12% респондентов отрасли сообщили, что за январь-март объем продаж у них увеличился (в прошлом квартале таких было 57%), у 57% он остался неизменным, а у 31% снизился.

Что ждут в отрасли во II кв. по сравнению с предыдущим кварталом:

увеличение объемов производства продукции сельскохозяйственными предприятиями;

замедление темпов роста цен на сельскохозяйственную продукцию;

увеличение количества работников;

снижение воздействия таких сдерживающих сельскохозяйственную деятельность факторов, как недостаточный спрос и финансовые ограничения.

Оценивая свой запас продукции, предназначенной для реализации, 1% респондентов сказали, что он очень большой, 71% – достаточный и 14% – очень маленький. У 13% вообще нет таких запасов.

Две трети предприятий отрасли по-прежнему работают только на внутренний рынок.

Ожидания предприятий сферы услуг

Индикатор деловой уверенности в сфере услуг не изменился по сравнению с I кв. и составляет -5%, т.е. уверенность довольно слабая.

Составляющие для расчета этого индикатора имеют такие значения балансов:

по бизнес-ситуации за январь-март 2018р. – -14%;

относительно спроса на услуги (объема реализации услуг) за январь-март – -10%, а баланс ожиданий по этому показателю во II кв.составляет 9%, т.е. надежда на довольно заметный рост.

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У предприятий выявлены такие ожидания относительно состояния их деловой активности на II кв. по сравнению с предыдущим кварталом:

увеличение количества работников;

рост цен на услуги предприятий сферы услуг;

снижение влияния на работу предприятий отрасли такого сдерживающего фактора, как финансовые ограничения, и одновременное усиление влияния таких факторов, как недостаточный спрос и нехватка рабочей силы;

загруженность мощностей предприятий сферы услуг, как и в I кв., составляет в среднем 81%.

При этом 9% респондентов считают, что бизнес-ситуация в их отрасли за январь-март улучшилась, 67% – не изменилась, 1% – ухудшилась (в прошлом квартале таких было 20%).

Напомним, за 2017 год цены в промышленности за год выросли на 26,4%.