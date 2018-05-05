Советы начинающим предпринимателям: как заботиться о клиентах грамотно

Во всем мире умные технологии развиваются семимильными темпами. Но, к сожалению, в нашей с вами работе, бизнесе и повседневной жизни привычка использовать инновации укореняется медленно. Почему компании медленно переходят на цифровые рельсы и как предпринимателям усовершенствовать бизнес-процессы, читайте ниже.

ИССЛЕДОВАНИЕ

Оказывается, каждое третье предприятие не контролирует процессы работы с клиентами, а 94% не вкладываются в технологии для управления продажами. Таковы результаты исследования компании GfK Ukraine. Это значит, что многие компании используют неэффективные инструменты в организации работы. Так, 61% опрошенных компаний предпочитают работать в Excel, 24% привыкли к программе 1С. Остальные — менее 10% респондентов в каждой категории — работают в популярных офисных программах или софте собственной разработки. И все равно есть 3%, которые ведут все записи и отчеты в бумажном (!) виде.

ПРИЧИНЫ

Почему же не развит инновационный подход в бизнес-процессах? Ответ прост: представители малого и среднего бизнеса часто не знают о возможностях, которые им могут подарить умные технологии. По данным исследования, в 2017 году только 6% украинских предприятий активно использовали системы для управления взаимоотношениями с клиентами (CRM). А 68% опрошенных предпринимателей вообще не слышали об имеющихся возможностях.

Так давайте же коротко разберемся, что такое технологии CRM. Речь идет о

Customer Relationship Management, или управлении отношениями с клиентами. Это прикладное программное обеспечение для организаций, предназначенное для автоматизации стратегий взаимодействия с клиентами. Оно может быть полезно, к примеру, для повышения продаж, оптимизации маркетинга и улучшения обслуживания клиентов — благодаря сохранению информации, истории взаимоотношений, анализа результатов и т. д.



В ТРЕНДЕ

Сейчас технологии CRM используют только 6% украинских компаний. Больше всего инновационных предприятий — 21% — сосредоточены в Киеве. А лидерами по использованию современных бизнес-программ являются предприятия в ретейле (29%), услугах (21%), IТ (17%), промышленности (10%), транспорте и связи (7%). При этом в исследовании говорится, что предприятия постепенно осознают необходимость внедрения современного ПО для улучшения бизнес-процессов. Ожидается, что к 2019 году доля украинских компаний, использующих CRM, вырастет вдвое, то есть с 6 до 12%.

"Рост произойдет за счет предприятий, расположенных в Западной Украине, а также компаний, работающих в отрасли образования, сельского хозяйства и строительства. Это те компании, где идет конкурентная борьба за клиента, и новые технологии становятся главным условием для успешного развития", — отмечают исследователи GfK Ukraine.

ИТОГИ

Те предприниматели, кто использует технологии CRM — а таковых 91%, — уже ощутили экономические выгоды. В частности, в компаниях выросла общая организованность бизнеса, улучшен контроль работы сотрудников, снизилось время на контроль процесса продаж, расширен список клиентов и т. д.

"Основная причина внедрения СRМ-систем — рост количества клиентов до такого предела, что менеджеры перестают справляться с нагрузкой и забывают звонить клиентам. Тогда компании начинают искать инструменты, чтобы оптимизировать внутренние процессы и построить работу по удержанию существующих клиентов", — уточняют в GfK Ukraine.

При этом наиболее активными пользователями умных программ в компаниях являются отделы продаж (69%), финансов и бухучета (57%), поддержки клиентов (52%) и маркетинга (51%).